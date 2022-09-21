北市聯營公車運價調整案通過 票價維持不變年底前實施

台北公車票價長年維持15元，現行運價為19.3196元，價差由政府補貼，北市府提出調漲至23.4704元，市府補貼從每年28億增至41.15億元，票價維持不變。北市議會交通委員會日前審查通過，今天送議會大會討論後通過，由北市府公告實施。北市交通局表示，將新北市政府討論宣布時程，預計年底前實施。

交通委員會日前審議「北市聯營公車運價調整案」。現行運價為19.3196元，業者7月時提報運價調整建議27.6778元，最後市府審查決議調整為23.4704元，比現行運價增加4.1508元，扣除浮動油價則調漲3.1106元。

文委會審查此案時，曾做附帶決議，因應未來電動車數量增加，須有兩套不同公車運價標準，公運處應立即評估，並於議會下會期提出合理對應方案，檢討運價18項成本計算方式。

運價調整案下午在大會討論，議員王浩、徐弘庭表示，對此案沒意見，但建議增列附帶決議，請交通局在這次檢討公車運價後，應與新北市政府共同協商，就民眾負擔市府預算及公共運輸永續發展等面向，檢討政府與民眾間合理的票價分擔比例。