板橋江子翠危老都更案今動工 因地震都更詢問度增加

新北推動都更三箭政策，板橋區江子翠段都更案今天舉辦動土典禮，住戶們都非常期待早日換到更堅固安全的房子。新北都更處表示，至10月還有7案危老都更案要動工。另外，近日因地震頻繁，每日來詢問都更電話增加5成，主要詢問都更獎勵上限及耐震補助。

都更處說明，該案更新前戶數為64戶，更新後預計興建一棟地上19樓、地下4層鋼筋混凝土造住商混合大樓，共計有143戶，並於基地留設4公尺寬之人行道，不僅提供友善行人空間也提升地區消防救災安全性。

該案核定後，實施者因有3戶未同意戶向市府申請代為拆除，在市府與實施者共同努力，召開多次協調會議，最終剩1戶無法取得共識，去年市府以公權力執行拆除，於今日舉辦開工動土典禮。

都更處統計，9、10月還有7案危老都更案會動工。包含三重幸福段、土城清水段、鶯歌中正段、中和南工段、中和保健段等。

新北市都市更新處長張壽文表示，近日地震頻繁，許多民眾紛紛來電詢問重建事宜，每天電話大約10通左右，原本5、6通，主要詢問都更或危老獎勵上限、是否有耐震補助、如何自主更新、防災都更2.0內容等議題。