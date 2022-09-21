新北重陽禮11億餘元 陸續匯款、發放給66萬多名長輩

新北市111年度重陽禮金自9月21日起開始陸續發放，採匯款者於21日入帳；採現金領取者，將於24日起由29區公所在指定地點發放。今年度重陽禮金有高達62萬4382人選擇用匯款方式，只有4萬3064人採取領現金。全市共有66萬7446名長輩獲益，總發放金額為11億餘元。

社會局長張錦麗表示，新北市的社會福利及人均預算是六都最低，主要是因為中央人均統籌分配稅款不公，但新北市長侯友宜為感念長輩過去對社會國家的貢獻和付出，仍決定於每年重陽節前，致贈每位年滿65歲的長者一份禮金，以表達敬老尊賢心意。

張錦麗說，重陽禮金致贈標準為65至79歲1500元，80至89歲2千元，90至99歲5千元，百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前新北共有822位人瑞，人瑞部分將由各區長代表侯友宜親往致贈。

因日前發生八里冰屍案，經查發現阿嬤屍體冰放在冰箱5年，領取相關津貼至少63萬。對於篩檢領取資格部分，社會局說明，若是領現金，會從資料庫撈名冊比對資料，因多數都是匯款，長輩可以本人或是由家人代為到各區公所登記，會由民政系統做第一層篩選，再將資料送往社會局。

社會局表示，八里案是近年來唯一冒領相關津貼的案例，大多數民眾還是會依法除戶，且大多碰到的案例是長者已經遷戶籍到外縣市，若遇到長者已經離世卻已領錢，也會追回金額。