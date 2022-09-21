侯友宜施政滿意度第9 綠營民代批「無心市政」

天下雜誌民調顯示，新北市長侯友宜施政滿意度掉到第9名，新北市民進黨團總召陳啟能批評「侯友宜無心市政，今日下滑，年底下台」。天下雜誌的民調侯友宜過往都名列前茅，2020年第2名，2021年第5名，2022更退步到第9名，再三顯示市民面對「爭功諉過」、「虛應故事」的假面鐵漢已經感到失望。

陳啟能表示，新北市施政民怨不斷，例如社會住宅與都更政策，都是年輕人在新北市安居樂業的基礎，市府不僅社會住宅規畫牛步，就連都更之後分回的社宅是否處份出售，都不願意具體承諾。

陳啟能說，恩恩案的國賠事件，看不到鐵漢柔情，只有見到侯友宜對市民的傲慢態度，在處理態度上更可以看見侯友宜的無情、冷血，見到這次的民調下滑已經預見侯友宜失去民心。

陳啟能指出，侯友宜總質詢期間面對民進黨團議員質詢，在答詢內容極盡的敷衍，且態度上更是輕佻，且被問及「若有幸連任，能不能做好做滿四年的承諾，如此簡單的問題，都避而不答」，毫無市長風範。許多黨團議員無奈表示，侯友宜不正面回答政治題，已經是人盡皆知，但回歸市政的時候卻是虛應故事，面對這種答詢的不用心更讓市民非常失望。

陳啟能說，侯友宜無心市政，選民的眼睛是雪亮的，在侯友宜推諉塞責的4年中，施政滿意度迅速下降，專心市政只是口號，施政卻總是讓人民無感，甚至是反感，並一再操弄政治語言，完全沒有心思放在市政，一心只想著總統大位，再繼續下去，年底下台的就是侯友宜。