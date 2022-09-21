快訊

俄恐動用核武 普亭前顧問點名「這3人」要為烏克蘭戰爭負全責

半年撒7百萬助浪浪！廖老大突拋震撼彈「即刻退網」

拉沃盃／費德勒親口證實 告別賽只打一場雙打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市學生沒頭套防震 柯文哲：我不會做那種很豪華展示

聯合報／ 記者林麗玉蘇健忠／台北即時報導
今天是九二一大地震23周年，大直高中進行防空與震災複合式疏散避難演練。記者蘇健忠／攝影
今天是九二一大地震23周年，大直高中進行防空與震災複合式疏散避難演練。記者蘇健忠／攝影

今天是九二一大地震23周年，台北市長柯文哲一早赴大直高中視察防空與震災複合式疏散避難演練。

不過演練過程，每個老師都有工程帽配戴，學生卻只有書包護頭，還有議員質疑，相較新北學生有地震頭套，台北市卻沒有？柯文哲受訪表示，這是基於理性務實科學，如果送一個鋼盔還差不多，內部評估，東西砸下來，頭套一點保護作用也沒有，「我也不會做那種很豪華的展示。」

台北市議員汪志冰質疑，新北市每年編列預算發放「防災頭套」給國小新生，但北市卻僅在2018年試辦給學生頭套後，就沒下文，對照北市正大力推動「1生1平板」實在有夠諷刺。

柯文哲今天到大直高中視察學校防災演練表示，遇到地震到底要怎麼躲，還是要理性務實科學，之前北市府有考慮過，每一個學生買一個頭套，不過第一年買給學生，每一年都要買給他，不然會壞掉、丟掉，還有一點重點，是保護效果如何？

柯文哲說，遇到地震，如果送一個鋼盔還差不多，東西砸下來，頭套一點保護作用也沒有，所以基於理性務實科學，隨手有什麼，就是隨手有書包，北市會訓練學生用書包要怎麼頂著。他也不會做那種很豪華的展示，要確實可行，所以市府最後內部討論過後，買頭套就沒有採用。

對於視察防災演練有沒有發現缺失？柯文哲說，台北市是200多個學校同時演練，每個學校都有不同問題，有個案、也有通案，標準動作是演習結束之後，每過學校寫改進事項，由教育局彙整，個案會由每個學校處理，通案就會送到市長室，需要一次又一次改進，滾動式修正。

柯文哲也提到台北市危老建築多，他說，九二一大地震之前，台北市的房子都沒有特別要求防震標章，老舊房子的確要處理，所以現在有防災型都更，不過常常都更為了權益分配會拖很久，目前台北市的都更量還是最大。

柯文哲也說，如果台灣的營造能量可以應付狀況下，台北市會用最快速度將都更做完，不過最近整個台灣缺工缺料太嚴重，很多營造工程都延遲，光是費用預算就增加20%，即便將預算補進去還是缺工，政府還是要想辦法解決。

台北市長柯文哲（中）上午前往大直高中視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，學生找他合影。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲（中）上午前往大直高中視察111年國家防災日防空及震災複合式災害疏散避難演練，學生找他合影。記者蘇健忠／攝影
今天是九二一大地震23周年，大直高中進行防空與震災複合式疏散避難演練。記者蘇健忠／攝影
今天是九二一大地震23周年，大直高中進行防空與震災複合式疏散避難演練。記者蘇健忠／攝影

台北市長 柯文哲 地震

延伸閱讀

高虹安戰學歷爭議 綠委批：傲慢態度有柯文哲2.0影子

影／柯文哲：把慈濟打成中共自家人 實在是太扯

交通局公務員淪黃珊珊選舉打手？柯文哲：沒府層級下令

民調吊車尾 柯文哲：又不是今天才發生 台北市有退步嗎？

相關新聞

新北重陽禮11億餘元 陸續匯款、發放給66萬多名長輩

新北市111年度重陽禮金自9月21日起開始陸續發放，採匯款者於21日入帳；採現金領取者，將於24日起由29區公所在指定地...

萬里知名烤玉米兩根265元 顧客仍絡繹不絕

近來在臉書社團上，萬里區知名烤玉米老店烤玉米賣價再受關注，網友發文驚訝指出兩根烤玉米要價265元，只能趕快吃一口壓壓驚。平日來到知名烤玉米老店，顧客絡繹不絕，雖然也有客人說價格偏高，不過滋味好、偶爾吃，這個價格還是可以接受。

淡水公所照顧弱勢有成 善心人捐贈現金幫助

曾擔任統一集團南聯公司董事長，同時也是軍友社理事長的李棟樑，日前到淡水區公所拜訪淡水區長巫宗仁，並捐出新台幣15萬元現金，希望透過區公所平台，來幫助淡水弱勢民眾。

獅子會加碼 汐止厚德長輩吃豬腳油飯慶重陽

重陽節就快到了，利用共餐時間，汐止區厚德里辦公處和光華獅子會，今(21)日特地準備了豬腳、油飯，為老人家慶祝，當天獅子會還捐了十萬元的加菜金，現場擠進200多位長輩們一起同樂，氣氛好熱鬧。

瑞芳台鐵閒置地變綠地 四腳亭民眾超愛的

在瑞芳區四腳亭火車站出站不到一百公尺處，有一處最近剛完成的綠地，社區婆婆媽媽們都在這裡聊天休憩，非常愜意，這也是吉慶里難得的綠地空間，原本的台鐵閒置地搖身一變成公園綠地，讓大人小孩都愛上這裡。

攝影迷最愛 瑞芳吉慶里彩虹柵欄、廟宇好好拍

吉慶里位於新北市瑞芳區和基隆市暖暖區的交界，里內人口有一千八百多人，是個溫馨的小社區，近年來成為攝影迷喜歡到訪的地點，因為里內方圓百公尺，集結廟宇、公園綠地、古蹟，還有吉慶里里長簡惠麗構想的「彩虹柵欄」，讓吉慶里不只是拍照景點，更是吸引許多電影和電視劇到吉慶里進行拍攝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。