北市學生沒頭套防震 柯文哲：我不會做那種很豪華展示
今天是九二一大地震23周年，台北市長柯文哲一早赴大直高中視察防空與震災複合式疏散避難演練。
不過演練過程，每個老師都有工程帽配戴，學生卻只有書包護頭，還有議員質疑，相較新北學生有地震頭套，台北市卻沒有？柯文哲受訪表示，這是基於理性務實科學，如果送一個鋼盔還差不多，內部評估，東西砸下來，頭套一點保護作用也沒有，「我也不會做那種很豪華的展示。」
台北市議員汪志冰質疑，新北市每年編列預算發放「防災頭套」給國小新生，但北市卻僅在2018年試辦給學生頭套後，就沒下文，對照北市正大力推動「1生1平板」實在有夠諷刺。
柯文哲今天到大直高中視察學校防災演練表示，遇到地震到底要怎麼躲，還是要理性務實科學，之前北市府有考慮過，每一個學生買一個頭套，不過第一年買給學生，每一年都要買給他，不然會壞掉、丟掉，還有一點重點，是保護效果如何？
柯文哲說，遇到地震，如果送一個鋼盔還差不多，東西砸下來，頭套一點保護作用也沒有，所以基於理性務實科學，隨手有什麼，就是隨手有書包，北市會訓練學生用書包要怎麼頂著。他也不會做那種很豪華的展示，要確實可行，所以市府最後內部討論過後，買頭套就沒有採用。
對於視察防災演練有沒有發現缺失？柯文哲說，台北市是200多個學校同時演練，每個學校都有不同問題，有個案、也有通案，標準動作是演習結束之後，每過學校寫改進事項，由教育局彙整，個案會由每個學校處理，通案就會送到市長室，需要一次又一次改進，滾動式修正。
柯文哲也提到台北市危老建築多，他說，九二一大地震之前，台北市的房子都沒有特別要求防震標章，老舊房子的確要處理，所以現在有防災型都更，不過常常都更為了權益分配會拖很久，目前台北市的都更量還是最大。
柯文哲也說，如果台灣的營造能量可以應付狀況下，台北市會用最快速度將都更做完，不過最近整個台灣缺工缺料太嚴重，很多營造工程都延遲，光是費用預算就增加20%，即便將預算補進去還是缺工，政府還是要想辦法解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言