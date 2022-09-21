北市學生沒頭套防震 柯文哲：我不會做那種很豪華展示

今天是九二一大地震23周年，台北市長柯文哲一早赴大直高中視察防空與震災複合式疏散避難演練。

不過演練過程，每個老師都有工程帽配戴，學生卻只有書包護頭，還有議員質疑，相較新北學生有地震頭套，台北市卻沒有？柯文哲受訪表示，這是基於理性務實科學，如果送一個鋼盔還差不多，內部評估，東西砸下來，頭套一點保護作用也沒有，「我也不會做那種很豪華的展示。」

台北市議員汪志冰質疑，新北市每年編列預算發放「防災頭套」給國小新生，但北市卻僅在2018年試辦給學生頭套後，就沒下文，對照北市正大力推動「1生1平板」實在有夠諷刺。

柯文哲今天到大直高中視察學校防災演練表示，遇到地震到底要怎麼躲，還是要理性務實科學，之前北市府有考慮過，每一個學生買一個頭套，不過第一年買給學生，每一年都要買給他，不然會壞掉、丟掉，還有一點重點，是保護效果如何？

柯文哲說，遇到地震，如果送一個鋼盔還差不多，東西砸下來，頭套一點保護作用也沒有，所以基於理性務實科學，隨手有什麼，就是隨手有書包，北市會訓練學生用書包要怎麼頂著。他也不會做那種很豪華的展示，要確實可行，所以市府最後內部討論過後，買頭套就沒有採用。

對於視察防災演練有沒有發現缺失？柯文哲說，台北市是200多個學校同時演練，每個學校都有不同問題，有個案、也有通案，標準動作是演習結束之後，每過學校寫改進事項，由教育局彙整，個案會由每個學校處理，通案就會送到市長室，需要一次又一次改進，滾動式修正。

柯文哲也提到台北市危老建築多，他說，九二一大地震之前，台北市的房子都沒有特別要求防震標章，老舊房子的確要處理，所以現在有防災型都更，不過常常都更為了權益分配會拖很久，目前台北市的都更量還是最大。