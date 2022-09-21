台南市區小巨蛋夢碎 黃偉哲：認真在想「孵蛋」

台南市政府原規畫在東區台南副都心設置小巨蛋，卻因過程有困難而取消，最後移到高鐵特定區興建會展中心，已在去年完工啟用。市長黃偉哲今天被問及是否要在市區「孵蛋」，他表示，有認真在想，但會結合運動中心、音樂廳、圖書館具多功能性質。

市議員蔡筱薇關注台南副都心區域發展，今天在質詢時提出「東區竹篙厝2.0」新願景，指鐵路地下化後南台南車站將在2026年完工啟用，期待能結合竹篙厝，串成台南發展的新門戶。

蔡筱薇說，台南副都心鄰近巴克禮公園、文化中心、台南市立醫院、崇德商圈，未來還要設置國立科學教育體驗未來館、南台南副都心車站專用區、社會住宅、捷運，將豐富整個生活區。

蔡筱薇表示，未來南台南副都心建置完成後，連帶人口也會提升，建議除原有規畫外也能新增圖書館、運動中心、音樂廳及多功能小巨蛋場館。市府原規畫在巴克禮公園旁設置小巨蛋，後來取消，詢問市長是否再「孵蛋」的計畫，黃偉哲表示，有認真在想。

黃偉哲說，會展中心有會展中心的功能，在市區部分也會思考興建小巨蛋，副總統賴清德之前擔任台南市長時也提過東區小巨蛋的構想，許多市議員也都有提起，因此東區或是整個府城區是不是需要新的會展中心或者是巨蛋會再思考。

黃偉哲表示，興建巨蛋的經費龐大，需要數十億元，這都要去思考，所以還在起始階段，巨蛋對於各大城市都是很大的地標，但也是很重的財政的壓力。以台北市來講，歷經多任市長，台北巨蛋到現在還沒辦法完工啟動。

被問到巨蛋要蓋在哪裡？黃偉哲說，還要找到合適的地，但希望未來巨蛋具多功能性質，能結合運動中心、音樂廳、圖書館等，不是要蓋小巨蛋又要蓋圖書館、音樂廳。