北市敬老禮金擬採悠遊卡「靠卡」發送 藍綠議員齊反對

北市府明年將發放重陽敬老禮金，在財政平衡下，約可發每人1200元，預算約6.22億元，送市議會審議。不過市府另編330萬發放重陽禮金的行政作業費，研擬比照現行敬老儲值金，以悠遊卡靠卡方式發送，遭藍、綠議員反對，質疑為什麼不發現金？決議將作業費連同預算一併暫擱。對此，北市社會局表示，發放方式仍未決定，還在研議中。

市議員許淑華質疑，為什麼一定要用悠遊卡？發現金隨便去哪裡買東西都可以？市政府是在幫悠遊卡衝業績，包括之前的愛心卡、台北通全部在衝業績，但悠遊卡公司沒有成長，只靠市府一直衝，現在發敬老禮金，還要給悠遊卡公司170萬系統維護費，為什麼不發現金呢？

依台北市重陽敬老禮金致送自治條例，敬老禮金應由市政府於每年重陽節前以轉帳方式匯入受領人指定郵局、市庫代理金融機構帳戶、敬老卡或悠遊付帳戶。但必要時得由市政府指派專人發給。議員王浩表示，依照自治條例，發放方式是多元，「現在變成一元」。

民眾黨議員林國成認為，方法要多元化一點，像有人就認為以前直接發的方式比較好，但不管是發現金或是靠卡， 還是要作業費，這牽涉下一任市長，他認為預算可以給，讓市府作業，但發放方式要多元化一點。

市議會民政委員會召集人陳政忠指出，敬老禮金自治條例的立法精神，不是今年用悠遊卡、明年換發現金，而是尊重長者同時兼顧多元化，長者想選擇用現金就用現金，選擇用匯款就用匯款，尊重長者使用需求，以多元化方式給付，請里幹事做問卷勾選，才是敬老、不影響長者權益。

至於要發1200元，或從前的1500元？陳政忠表示，未來將提到大會討論，設法以市長的二備金，每位長者再撥300元，這是他的構想，讓市長動用二備金補足300元。

北市社會局長周瑜修表示，會編這330萬元作業費，因社會局原本認定比較朝向用悠遊卡靠卡方式來發敬老禮金，但是距離明年發放，還有很長一段時間，且依照自治條例，發放標準是採多元方式。