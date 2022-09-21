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疫情影響藝文活動 新北打造廊帶、新美館融入市民生活

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北文化局長龔雅雯以「新北創藝力」進行專題報告。圖／新北文化局提供
新北文化局長龔雅雯以「新北創藝力」進行專題報告。圖／新北文化局提供

新北市長侯友宜今早主持市政會議，文化局以「新北創藝力」進行專題報告。侯友宜說，受疫情影響藝文活動推動不易，但過去3年中打造5條美學廊道，新北美術館也即將開館運營，並投入30億打造新世代的圖書館，透過COD（文化導向）讓藝文進入民眾生活，建立新北文化品牌。

侯友宜說，過去4年新北在藝文方面，不僅優化場館、藝文平權及跨域共創外，也在3年內，打造出新北5條美學廊帶，認為透過廊帶深耕文化、建立新北品牌，並讓民眾培養文化素養，有品牌才能創造出產業價值，讓文化發展邁向國際。

侯友宜表示，新北市近年以TOD模式（大眾運輸導向）帶動城市建設發展。文化局則以COD建構五條美學廊帶，結合交通建設與城鄉發展，以各藝文場館及文化資產為據點，串聯起地方節慶活動，發揮地方特色，讓藝文融入新北市民的生活。

侯友宜指出，新北在溪南也有重要投資建設，新北市美術館將在完工開館營運，也投入30億預算，籌建新世代圖書館，明年也將結合設計界辦理台灣設計展，希望文化底蘊越來越厚實。

文化局長龔雅雯報告指出，新北4年來優化文化場館84處，場館使用人次已達1億5000萬人次，同時活化溪南及溪北原有的藝文館舍及園區，如板橋放送所、三重空軍一村、以及興建三重未來新世代圖書館等。

此外，文化局也與新北市文化基金會合作，推動聊藝療全齡藝術樂活計畫，秉持將藝術送到家的理念，關照各個族群，結合社會局及衛生局、高齡失智族群及專業團隊，目標辦理108場服務活動，預計至少4000人受益。

新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今早主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

新北市長 侯友宜 文化局

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