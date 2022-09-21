民調吊車尾 柯文哲：又不是今天才發生 台北市有退步嗎？

台北市長柯文哲任期倒數3個多月，不過最新天下雜誌縣市長施政滿意度調查，柯文哲仍然敬陪末座。柯文哲今天說，他好像只有第一年不是最後一名，後面七年，「有韓國瑜就不是倒數第一，沒有韓國瑜就是倒數第一」，既然都已經這樣，又不是今天才發生的問題，不過台北市有退步嗎？看客觀數據，每一項都進步很多。

對於議員簡舒培也質疑柯文哲，施政民調最後一名，民進黨台北市長參選人陳時中專訪時也說柯文哲，常常覺得自己很厲害，卻很容易罵別人讓團隊士氣低落。柯文哲說，台北市政府都有做員工滿意度調查，台北市的員工離職率越來越低，新的文化建立會有磨合期，過了之後，他相信現在台北市政府的員工有強烈的榮譽感。

柯文哲說，現在台北市政府公務員樂於創新、樂於工作，不主張和稀泥的文化，是對國家有使命感的團隊，他相信經過這八年，台北市政府的公務員文化已經建立。

由於媒體問天下雜誌民調滿意度敬陪末座問題時，學校剛好鐘響，柯文哲說「它（鐘響）在打斷你（記者）的問題」。對於民調吊車尾，柯文哲說，他任期後面七年，「有韓國瑜就不是倒數第一，沒有韓國瑜就是倒數第一」，這是長期以來的問題，又不是今天才發生，不過台北市有退步嗎？「對我個人的批評，我都接受，但對於客觀指標的進步，還是要告訴市民朋友。」