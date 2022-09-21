永和新生市場完成拆除 28日惜別晚會正式暫別56年歲月

新北市永和大陳地區單元3公辦都更案持續，其中區內已有52年歷史的新生公有市場也要報廢拆除，獲新北住都中心擔任推動單元3的皇翔建設依計畫於9月拆除，目前已拆除完畢，並計畫28日晚間舉辦惜別晚會，邀請攤商與住戶舊地相會，再回味市場帶給大家的人生美味，正式暫別市場的56年歲月。

皇翔建設說，公司為該都更案的住戶規畫舉辦「人。家。生活–故事六部曲系列活動」，這次特別針對新生市場攜手新北市府在9月28日晚上，在新生市場舊址邀請攤商及住戶以回娘家辦喜事的心情舉辦「咱ㄟ市場 咱ㄟ味 永和新生市場惜別晚會」。

皇翔建設表示，新生市場陪伴大陳地區住戶超過56年歲月，匯聚住戶的生活日常與濃濃情感，這次的拆除也象徵著新生市場未來再度興起，因此特別策畫惜別晚會，邀集攤商與住戶舊地再相會、再回味市場曾帶給大家的所有人生美味，並準備專屬影片展現新生市場正式暫別56年歲月的一切記憶。

皇翔建設指出，新生公有市場已在9月初開始拆除，目前都已拆除完畢，並做整地工作，接下來就開始為惜別晚會布置；日後開始新建工程，一處全新現代化的新生公有市場將於幾年夠與大家再見面。