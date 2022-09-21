9月23日國際手語日 新北淡水古蹟博物館推手語導覽片

9月23日是國際手語日，新北市淡水古蹟博物館與神級手語翻譯員李振輝攜手製作3部台灣手語導覽影片，也同步推出易讀手冊、更新雙視手冊及增加觸摸輔具等服務，讓古蹟的文化平權再升級。

淡古在9月23日國際手語日前夕推出台灣手語導覽影片，影片主題包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，由專業的手語翻譯員李振輝及張俊仁聯手錄製，深入淺出地「比」出古蹟的歷史故事與建築特色。

淡古表示，人稱神級手譯員的李振輝在各大公開場合進行手譯時，感覺較為嚴肅，不過這次在影片中，他不但戴假髮、打網球、穿清裝、玩自拍，還親自配音，展現專業又俏皮的一面。

淡古指出，除台灣手語導覽影片外，今年也同步推出易讀手冊、更新雙視手冊及增加觸摸輔具等服務；其中，易讀手冊特別與愛盲基金會、育成社會福利基金會合作，內容以介紹淡水紅毛城為主，以簡單易懂、圖文並茂的設計概念，不需等候專人導覽，也能自行認識古蹟。

淡古表示，雙視手冊的呈現方式為文字、點字並用，輔具則是把前清英國領事官邸的VR磚雕和草地網球場的鐵製把手滾輪等比例縮小，讓視障者透過觸摸了解建築特色及現地展示品。有需要的人可至遊客中心免費借用，也歡迎在官網免費下載使用。

淡古館長黃麗鈴表示，為因應各種需求打造無障礙、零距離與高友善的博物館，從點字書、無障礙設施、多國語導覽服務、Beacon科技導覽到行動博物館等，今年則是全新推出台灣手語影片、易讀手冊、雙視手冊及觸摸輔具，全面升級文化平權的服務。