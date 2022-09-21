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光輝十月展活力 假日公益音樂會聲悠揚

聯合新聞網／ 台北訊

在充滿活力的光輝十月，假日公益音樂會將由胡清祥、李金韋、馬惠美、黃沐桂等四位視障藝人接力演出。聯合報系文化基金會攜手台灣厚道社會服務聯合會，共同打造「公益表演平台」，邀請您與家人一起參與，讓更多身障藝人擁有表演的舞台和機會。

「褐藻生活館假日公益音樂會」於每週六晚上7點至8點，在台北市八德路四段123-1號「褐藻生活館」B1餐廳舉行，表演時間分別為：10月1日胡清祥「豎笛在說畫」，10月8日李金韋「街頭好聲音」歌唱，10月15日、10月29日由「口琴王子」黃沐桂為大家表演，10月22日由「布農女高音」馬惠美為樂友高歌。

胡清祥透過豎笛在說畫，與聽眾共享音樂氛圍。主辦單位／提供
胡清祥透過豎笛在說畫，與聽眾共享音樂氛圍。主辦單位／提供

曾獲選全國10大街頭藝人的胡清祥，天生全盲，已逝的視障父親送給他豎笛，陪伴他走過十年漫長的表演路。胡清祥希望聆聽的聽眾，都能透過他細膩的演出，體會音樂帶來的畫面和感受。發行過數張個人專輯，最喜歡的曲子是「have I told you lately」和「綠袖子」，經由他的詮釋，前者滿溢浪漫氛圍、後者展現蘇格蘭風，曲調熟悉又獨特，令人回味。

李金韋希望透過自己的歌聲與琴聲帶給人們快樂。主辦單位／提供
李金韋希望透過自己的歌聲與琴聲帶給人們快樂。主辦單位／提供

李金韋因青光眼導致視神經萎縮，28歲那年在無預期中逐漸喪失視力，曾經熟悉的行為和生活變了調，上天雖關了一扇門也為他開了另一扇窗，失明後開始學習彈琴，靠著不斷的嘗試和摸索，在音樂中得到自信，更希望他的歌聲與琴音能帶給人們快樂。最喜歡的歌曲是陶喆的「流沙」，就像歌詞所述，在感情上有著隨緣的心態；「丟了你」則希望有人惦記和支持，讓自己有心靈寄托。

口琴王子黃沐桂以樂會友，期盼知音相伴。主辦單位／提供
口琴王子黃沐桂以樂會友，期盼知音相伴。主辦單位／提供

以「音樂人生不是只有樂譜相陪，而是知音者相伴相隨。」為座右銘的黃沐桂，自幼視障且父母離異，艱困的經歷沒有打倒他，透過自學精通口琴、爵士鼓、薩氏管、陶笛，考取多張街頭藝人表演證照，演出足跡活躍各縣市。最喜歡的兩首歌：「明天會更好」希望在後疫情時代帶給大家盼望迎向明天；「牛仔很忙」則藉由口琴模彷火車聲，為大家帶來歡樂。

「布農女高音」馬惠美以歌聲撫慰人心。主辦單位／提供
「布農女高音」馬惠美以歌聲撫慰人心。主辦單位／提供

馬惠美因家境因素，自小被送至花蓮畢士大教養院就養，常面臨母親悄然分離的痛苦，在陌生的環境讓她更不安，倪院長夫人的歌聲成為她安定的力量，也因此培養她成為酷愛唱歌的視障歌手，希望以歌聲撫慰人心。「隱形的翅膀」激勵她飛越絕望走向希望，另一首歌曲「小幸運」，讓她找回少女的清澀歲月及年少時的瘋狂。

音樂幫助這幾位視障藝人活出精彩人生，他們也需要更多聆聽的知音給予繼續努力的力量。

視障 街頭藝人 音樂會 餐廳

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