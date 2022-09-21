影／愛心敬老卡有望擴大使用範圍 侯友宜：台鐵優先

新北市議會總質詢第8日，國民黨團今提出新北「愛心敬老卡」應擴大使用，讓敬老卡可以在台鐵、高鐵、計程車、YouBike上面使用。新北市長侯友宜表示，市府會研議朝多元開放使用方向，台鐵需求最重，可能會以此為優先，不過仍須評估財務狀況再做最後決定。

新北敬老卡是為提供老人及身心障礙者更快速，更便利的交通服務，並免除其攜帶零錢的困擾，促進其參與社會的機會。65歲以上或55歲以上原住民持卡人，每人每月有480點(1點=1元)，能在雙北捷運、雙北公車及基隆市公車上使用。

新北市議員廖先翔表示，希望敬老愛心卡能擴大使用範圍，汐止區民眾常說，他們汐止沒有捷運，只有3個火車站，市民期盼敬老卡也可以適用台鐵上，讓他們方便通勤。

江怡臻指出，樹林、鶯歌的觀光資源豐富，新北市立美術館即將完成，還有三鶯文創計畫執行中，敬老卡如開放台鐵，便能讓65歲以上長輩搭台鐵走透透。新北市議員葉元之也說，希望敬老卡可以充分使用，更彈性一點。議員劉美芳表示，只要讓長輩周末搭台鐵出遊，就可以製造小確幸，紓解大家壓力。

新北市議員陳儀君則說，偏鄉沒有台鐵也沒有捷運，目前的敬老卡不太好使用，若能納入計程車，真的會使敬老卡比較好用，偏鄉若能用YouBike便能好好發揮敬老卡功效。

新北市議員周勝考指出，愛心敬老卡希望能比照台北市，在計程車上使用，只要預算加以分配好，還可以補貼高鐵部分。

侯友宜說，難得今日這麼多國民黨議員都希望敬老卡能升級，大家希望能擴大使用至高鐵、台鐵、計程車、YouBike。市府原則上會朝升級方向前進，一定會擴大升級，看哪個部分使用最方便，就最優先開放該項。

侯友宜表示，樹林、鶯歌、汐止都有民眾希望能開放台鐵，這部分真的許多人會使用，基本上會以台鐵為最優先考量，他會朝這個方向來研議，擴大敬老愛心卡的使用項目。