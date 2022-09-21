全國發酵茶競賽 新北奪半數獎項

「2022全國部分發酵茶製茶技術競賽」設有冠軍1名、亞軍2名、季軍3名，日前比賽結果出爐，來自新北市坪林區選手翁依萍獲得條形包種茶組亞軍，淡水區王茂林及新店區周永淯獲得季軍，從16名參賽高手中脫穎而出。

全國部分發酵茶製茶技術競賽，由農委會茶業改良場所主辦，條形包種茶組共有16名選手參加，新北市6名茶農出賽，進行2天1夜的製茶技術競賽，老中青跨縣市交流經驗。

獲得亞軍的翁依萍今年36歲，大學主修設計，為第四代茶農，返鄉接捧家族技術，經營「田美茶園」栽培面積約2公頃，在父親翁永田耐心教導下，已取得中級感官品評證照，曾在坪林區製茶技術競賽獲得優選獎，這次也在全國部分發酵茶製茶技術競賽嶄露頭角勇獲亞軍。

翁依萍表示，這次茶菁水分含量高，增加走水困難度，調整萎凋及揉捻時間，觀察現場環境溫濕度，才能克服困難獲得亞軍。2天1夜的製茶比賽相當考驗個人抗壓性，這場是參加過大小比賽中最累的一次，靠著自己平時磨練出的細心與耐心，在競賽中毅力絲毫不輸男性，很驚訝能獲得亞軍，會持續精進自己的製茶技術。

競賽季軍王茂林今年43歲，經營「新合益農藝芳」個人工作坊，年少從事貨運業，早期因父親王壽喜退休將山上茶園復耕，跟著父親學習茶園管理與製茶技巧，也到茶改場學習精進技術，曾獲2019年及今年製茶技術競賽大小獎項，更在今年全國部分發酵茶製茶技術競賽獲得季軍。

另一位競賽季軍周永淯今年36歲，從小在父親周興旺的耳濡目染下，從父親身上學習一身製茶的本領，2014年曾在全國部分發酵茶製茶技術競賽中，以28歲最年輕之姿獲得季軍，睽違13年，於今年先在新北市、北市製茶技術競賽獲得特等獎進入全國賽，再次獲得全國部分發酵茶製茶技術季軍，逐年累積獲獎實力，全國賽新北青農展現豐碩成果。