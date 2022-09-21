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迎秋旅草嶺古道單車賞芒花 品嘗滿蓋小卷漁夫飯

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
後疫情迎秋旅草嶺古道單車賞芒花，圖為草嶺古道桃源谷。圖／福容福隆飯店提供
後疫情迎秋旅草嶺古道單車賞芒花，圖為草嶺古道桃源谷。圖／福容福隆飯店提供

福隆沙雕季活動倒數1個月，夏天的海邊度假行程即將進入尾聲，後疫情時代開始，福隆秋季運動度假行程很有特色，騎單車從福隆車站出發登上草嶺古道可欣賞白靄靄的芒花，再走往桃源谷有全長2至5小時各種難度的路線可挑選，飽覽東北角最廣闊的海景風光。

中秋過後天氣轉涼，迎接入秋的必備行程，少不了騎單車、賞芒花、泡溫泉，福隆特色景點區除了下海玩，還有走出戶外讓身體動起來的行程，來一趟健康之旅。

秋季的福隆運動單車度假行程，從福隆車站出發登上草嶺古道欣賞白靄靄的芒花，再走往桃源谷全長2到5小時各種難度的路線任君挑選，可飽覽東北角最廣闊的海景風光。

騎上鐵馬隨著丟丟銅仔古謠的意境，穿越舊草嶺隧道時可遠眺壯闊的龜山島，完成草嶺環狀自行車道22公里的自我挑戰，沿途行經三貂角燈塔、馬崗、卯澳漁港，過程中可以體驗不同村落的文化風情。

福容福隆飯店有採自枋腳斷層地底下1500公尺的「氯化物氫鹽泉」溫泉，近日也推出「福隆海鮮漁夫飯」，選用大溪漁港新鮮捕撈漁獲製作成的，仿煲飯形式以沙鍋煨煮，以貢寮米做為基底加入蝦仁、花枝以及海鮮高湯煨煮，再將鮮嫩多汁的現流小卷鋪滿鍋面。活動資訊請上官網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/

鮮嫩多汁的現流小卷鋪滿海人漁夫飯。圖／福容福隆飯店提供
鮮嫩多汁的現流小卷鋪滿海人漁夫飯。圖／福容福隆飯店提供
後疫情迎秋旅草嶺古道單車賞芒花，十分界愜意。圖／福容福隆飯店提供
後疫情迎秋旅草嶺古道單車賞芒花，十分界愜意。圖／福容福隆飯店提供
後疫情迎秋旅草嶺古道單車賞芒花、泡溫泉。圖／福容福隆飯店提供
後疫情迎秋旅草嶺古道單車賞芒花、泡溫泉。圖／福容福隆飯店提供

福隆 草嶺古道 單車

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