迎秋旅草嶺古道單車賞芒花 品嘗滿蓋小卷漁夫飯

福隆沙雕季活動倒數1個月，夏天的海邊度假行程即將進入尾聲，後疫情時代開始，福隆秋季運動度假行程很有特色，騎單車從福隆車站出發登上草嶺古道可欣賞白靄靄的芒花，再走往桃源谷有全長2至5小時各種難度的路線可挑選，飽覽東北角最廣闊的海景風光。

中秋過後天氣轉涼，迎接入秋的必備行程，少不了騎單車、賞芒花、泡溫泉，福隆特色景點區除了下海玩，還有走出戶外讓身體動起來的行程，來一趟健康之旅。

秋季的福隆運動單車度假行程，從福隆車站出發登上草嶺古道欣賞白靄靄的芒花，再走往桃源谷全長2到5小時各種難度的路線任君挑選，可飽覽東北角最廣闊的海景風光。

騎上鐵馬隨著丟丟銅仔古謠的意境，穿越舊草嶺隧道時可遠眺壯闊的龜山島，完成草嶺環狀自行車道22公里的自我挑戰，沿途行經三貂角燈塔、馬崗、卯澳漁港，過程中可以體驗不同村落的文化風情。