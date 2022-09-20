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宣傳萬里蟹 新北與富邦悍將合作邀球迷玩北海岸品蟹

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市漁業處表示，今年將萬里蟹與體育元素相結合，首次與新北在地棒球隊「富邦悍將」合作，萬里蟹公仔到球場與啦啦隊共同應援，邀請球迷到北海岸遊玩品蟹。記者江婉儀／攝影
新北市漁業處表示，今年將萬里蟹與體育元素相結合，首次與新北在地棒球隊「富邦悍將」合作，萬里蟹公仔到球場與啦啦隊共同應援，邀請球迷到北海岸遊玩品蟹。記者江婉儀／攝影

萬里蟹是北海岸重要漁產，新北市漁業處表示，今年將萬里蟹與體育元素相結合，首次與新北在地棒球隊「富邦悍將」合作，萬里蟹公仔到球場與啦啦隊共同應援，邀請球迷到北海岸遊玩、品蟹。

漁業處表示，萬里蟹多次透過異業結合打響品牌知名度與價值，這次以與Fubon Angles裡的慈妹及秀秀子合作拍攝CF，更首度跨足體育盛事，與新北在地棒球隊「富邦悍將」合作舉辦「萬里蟹棒球主題日」，由萬里蟹公仔與Fubon Angles們大跳應援舞為富邦悍將球員加油，吸引更多球迷去體驗萬里蟹美味。

漁業處指出，現場還有當日限定萬里蟹活動攤位，大批球迷聚集攤位前體驗萬里蟹知識小學堂，了解萬里蟹知識，並且舉辦中場抽獎活動，獎項包含價值3280元新板第一高樓餐廳「望月樓」餐卷、3620元凱達大飯店萬里蟹套餐料理、5,500元淡水福容大飯店海景豪華雙人客房一張。以及10份2斤熟蟹福袋。

現場抽中熟蟹福袋的陳姓球迷說，自己本身就是新北人，知道北海岸的萬里蟹是臺灣尚青的漁產，這次在球場遇到宣傳活動，想說漁業也可以跟棒球比賽合作宣傳，感到非常新奇，抽到的福袋會拿回家與家人一起品嚐美味的萬里蟹。

新北市漁業處表示，今年將萬里蟹與體育元素相結合，首次與新北在地棒球隊「富邦悍將」合作，萬里蟹公仔到球場與啦啦隊共同應援，邀請球迷到北海岸遊玩品蟹。記者江婉儀／攝影
新北市漁業處表示，今年將萬里蟹與體育元素相結合，首次與新北在地棒球隊「富邦悍將」合作，萬里蟹公仔到球場與啦啦隊共同應援，邀請球迷到北海岸遊玩品蟹。記者江婉儀／攝影

萬里蟹 富邦悍將

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