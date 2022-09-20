淡水扶輪社捐血送愛心 民眾不畏疫情踴響應

淡海及淡水扶輪社昨(19)日於淡水水碓活動中心舉辦一場捐血活動，共出動三輛捐血車，由於氣候相當不錯，吸引不少民眾，紅樹林有線電視也一起協助搭設帳篷，預計募集超過600袋血，解決血荒的困擾。

扶輪社3522區總監葉再成表示，目前許多醫院的血庫，都很缺血，扶輪社，過去十多年都在每年的九月十九日舉辦捐血活動，先前受到新型冠狀病毒肺炎的影響，導致捐血中心的血液庫存量不足，疫情間接影響到民眾捐血意願，不過這次在淡水，天氣相當好，許多民眾都戴著口罩來準備捐血。

民眾表示，自己本身就有捐血的習慣，這次肺炎病毒疫情，並沒有影響到他的捐血意願，反而是更需要出來捐血，幫助需要的病人。一起來響應公益。

在活動現場，另外捐血現場也需要進行檢驗血液，填寫健康表格，還必需要量體溫，在防疫期間的工作可是一點都不能少，這次扶輪社共出動三輛捐血車，希望在在結束能夠超過600袋，也希望防疫期間，不僅是自身的健康管理要做好，更需要大家的愛心。