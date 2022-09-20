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汐止忠厚市場故障困人 一天壞兩次很可怕

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區忠厚市場的電梯啟用已經17年，一天壞了兩次都有民眾受困，新北市議員廖先翔會勘，要求加強電梯保養，避免再有故障的情形。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區忠厚市場的電梯啟用已經17年，一天壞了兩次都有民眾受困，新北市議員廖先翔會勘，要求加強電梯保養，避免再有故障的情形。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區忠厚市場的電梯啟用已經17年，因樓上有活動中心還有公托，使用率很高，前陣子還一天壞了兩次都有民眾受困，所以，新北市議員廖先翔會勘，要求加強電梯保養，避免再有故障的情形。

汐止忠厚市場，地下室是停車場、一樓是市場，而二樓活動中心經常辦活動、以及公托接送，不少長輩或是家長帶著小朋友都經常會使用電梯，使用率相當高，不過，電梯從啟用時一直到現在，已經17年，前陣子故障率高，造成人員受困，也讓民眾直說應該趕快修一修，像之前一天壞兩次，早上一次下午一次，很擔心那一天搭電梯遇到故障，真的很可怕。

新北市議員廖先翔表示，前兩個禮拜忠厚市場電梯有發生故障，有人員受困在裡面的情形，經過了解並不是單一個案，而是當天就有兩起，另外，在短時間兩個月內也有發生一樣的情況，所以，希望市府市場處能夠有短期跟長期的改善方案，因為，快年底了，要請相關單位短時間更換電梯是比較沒辦法的，所以，也要求市場處增加檢測的頻率，包括一些壞掉零件或是消耗品，在還沒異常的時候就定期做汰換，同時檢測時間也從一個月一次變成兩個禮拜一次，加強電梯保養，避免再有故障的情形。

廖先翔指出，保養只是短期的措施，因為電梯已經17年了，使用頻率非常高，除了市場、地下室還有停車場，二樓還有公托，當初汐止的疫苗站也設在這，使用量是非常大的，所以，耗損情形也是比較嚴重，所以，也請市場處將電梯進行汰換，因為，一般來說公家機關的使用年限是15年，而忠厚市場電梯已經17年，已經達到汰換年限，所以，要求市場處在這一、兩年儘快將電梯進行汰換，讓市民在使用時比較安心。

電梯 汐止

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