雙溪區表揚鄰長 上林里86歲吳朝德老當益壯

今(20)日雙溪區公所舉辦鄰長研習活動暨表揚大會，雙溪區共12里今年共有13位鄰長接受表揚，這些鄰長各個都是經驗老到，其中上林里第14鄰鄰長吳朝德，當鄰長資歷已經有40年，今年已經高齡86歲的他，身體一樣很硬朗，腳步相當輕盈，也是里長最佳得力助手。

打理鄰里大小事務，除了需要里長來，還有一群默默協助里長的角色，那就是鄰長，沒有這些鄰長，里長在政令宣導或發放物資等方面，可能都要花費更久的時間和精神，雙溪區公所為感謝為地方服務的鄰長，特別製作了感謝狀，今(20)日在里鄰長研習活動上來肯定這些鄰長的付出。

鄰長吳朝德說，自己年紀輕輕就擔任鄰長，一晃眼已經40個年頭，這幾年協助里長宣導鄰居各項政策，還有物資的發送，今天還有公所安排專屬於鄰長的研習活動，覺得又學到新事物。

雙溪區長藍瑞珉說，今年舉辦里鄰長研習活動，一個里除了有里長，還有鄰長也是在背後默默協助里長，協助處理各項里內事務，政令宣導，物資發放等等，也藉由研習活動，傾聽鄰長們的心聲，可作為往後里內建設的方向。