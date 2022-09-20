快訊

美股恐跌40%！ 末日博士：全球今年底陷入漫長慘烈的衰退

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳獅子會關心長者健康 舉辦失智症講座

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳獅子會送愛到社區，特地邀請瑞芳衛生所主任麥可到爪峰里和長者講解失智症的預防與治療。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會送愛到社區，特地邀請瑞芳衛生所主任麥可到爪峰里和長者講解失智症的預防與治療。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳獅子會為關心長者健康，今(20)日獅子會送愛到社區，特地邀請瑞芳衛生所主任麥可到爪峰里和長者講解失智症的預防與治療，讓長者都獲益良多，獅子會也希望藉由這些課程，讓長者更了解失智症。

每周二是爪峰社區固定的共餐日，婆婆媽媽依舊準備著用心料理的拿手菜要給社區銀髮共餐，但今天很特別，來了一群貴客，國際獅子會為關心地方長者，特別安排失智症相關課程，讓長者在用餐前可以先了解自己的身體狀況。

除了失智症講座，場邊還有免費為長者進行血糖篩檢，讓長者了解自己的身體健康，爪峰社區的阿公阿嬤們原本對於失智症可能都會覺得是不治之症，但在衛生所主任麥可的了解下，才知道失智症並不可怕，只要提早發現都可以提早治療，平常也有一些可以預防失智症的方法。

國際獅子會失智照護執行長梁居萬說，因為自己的家人曾有失智症症狀，因此特別能夠感同身受，因為藉由獅子會的關心和課程安排，讓長者對於失智症都能有所認識。

失智症 獅子會 衛生所

延伸閱讀

台東強震猛晃！2吃貨汪不逃堅持埋頭嗑飯 「站不穩狂腳滑繼續吃」媽傻眼

10億身價王宥忻哭出來 超狂喜訊曝光

NBA／K湯大哥正式加入勇士 將出任影片剪輯師

中階處理器登場！Qualcomm推新款Snapdragon 6 Gen 1、入門款4 Gen 1

相關新聞

新店3古厝異地重組 匠師打造第二林家花園

新北市文化局為保存新店十四張劉氏古厝群，投入2億元經費，找來古蹟修復匠師，將3棟古厝異地重組，預定明年4月完工開放，結合...

迎秋旅草嶺古道單車賞芒花 品嘗滿蓋小卷漁夫飯

福隆沙雕季活動倒數1個月，夏天的海邊度假行程即將進入尾聲，後疫情時代開始，福隆秋季運動度假行程很有特色，騎單車從福隆車站...

被拖2年 淡北道路拚2025年底開通

新北市淡北道路延宕20多年，中央近期終於核定，昨天工程經費報告送交通部轉公共工程委員會。原本2024年就要配合淡江大橋同...

北市府訊息發布紊亂 民眾停車遭拖吊

北市府每年花200萬元預算營運LINE官方帳號，但議員陳炳甫指出，政策平台的訊息錯亂，例如，官方LINE稱颱風天可以在黃...

寵物殯葬合法化 新北籲中央修法

全國現有約50間寵物殯葬業者，為毛小孩提供身後事服務，不過因政府未設計寵物殯葬用地，所有業者都不合法。新北市每年寵物貓、...

告別臭水溝 林口溪整治生態復活

新北林口溪兩側早年是農田，後來因畜牧場陸續設立，廢汙水排放衍生環境問題，市府推動畜牧廢棄資源循環利用，減少河渠汙染有成效...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。