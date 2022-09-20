瑞芳獅子會關心長者健康 舉辦失智症講座

瑞芳獅子會為關心長者健康，今(20)日獅子會送愛到社區，特地邀請瑞芳衛生所主任麥可到爪峰里和長者講解失智症的預防與治療，讓長者都獲益良多，獅子會也希望藉由這些課程，讓長者更了解失智症。

每周二是爪峰社區固定的共餐日，婆婆媽媽依舊準備著用心料理的拿手菜要給社區銀髮共餐，但今天很特別，來了一群貴客，國際獅子會為關心地方長者，特別安排失智症相關課程，讓長者在用餐前可以先了解自己的身體狀況。

除了失智症講座，場邊還有免費為長者進行血糖篩檢，讓長者了解自己的身體健康，爪峰社區的阿公阿嬤們原本對於失智症可能都會覺得是不治之症，但在衛生所主任麥可的了解下，才知道失智症並不可怕，只要提早發現都可以提早治療，平常也有一些可以預防失智症的方法。

國際獅子會失智照護執行長梁居萬說，因為自己的家人曾有失智症症狀，因此特別能夠感同身受，因為藉由獅子會的關心和課程安排，讓長者對於失智症都能有所認識。