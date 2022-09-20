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滬尾藝文休閒園區連3年辦淨灘 逾300人參與守護淡水河

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
本活動包含園區、將捷集團、淡水油車里辦公室，以及台北金鷹扶輪社等共同參與。圖／滬水藝文休閒園區提供
本活動包含園區、將捷集團、淡水油車里辦公室，以及台北金鷹扶輪社等共同參與。圖／滬水藝文休閒園區提供

為響應世界河川日，位於新北淡水的滬尾藝文休閒園區，已連續第3年舉辦「守滬淡水河淨灘活動，今年人數超過300人參與活動，共分為三個路線出發，一起用實際行動來守護淡水河，為環保淨一分心力，期待將淡水自然美好的模樣永續呈現。

滬尾藝文休閒園區表示，今年包含園區員工、將捷集團員工、淡水油車里辦公室里民，以及台北金鷹扶輪社等，總共號召逾300人，共分為三個路線進行淨灘護溪行動。

其中，第一路線為中正路一段海灘，從油車里福德宮至軍營外岸灘，因應參與人數增加，延長淨灘路線近150公尺，明年期待有更多企業、社團與民間團隊來加入淨灘行列，一起成為淡水河的守「滬」者。

另外，園區內有複合式休閒場域，提供各式動靜態多元活動規劃，包含有泡泡足球、射箭、捷動能智能地墊等動態類活動，同時另有阿忠哥–攝影暗房體驗、馬賽克杯墊DIY、綠書店–繪本說故事，以及旅學堂工作室的情境導覽走讀等，使得園區本周六全日皆活動滿檔且熱鬧非凡。

為響應每年9月最後一個星期日為「世界河川日」，園區二樓滬尾故事館至9月25日展出「2022世界河川日—共譜愛河練習曲」特展，歡迎民眾前來觀展，感受到河流帶來多樣、豐富的共學資源與參與愛河練習的機會。

今年延長淨灘路線近150公尺，明年期待有更多企業、社團與民間團隊加入。圖／滬水藝文休閒園區提供
今年延長淨灘路線近150公尺，明年期待有更多企業、社團與民間團隊加入。圖／滬水藝文休閒園區提供
滬尾藝文休閒園區連三年舉辦淨灘活動，今年逾300人參與活動。圖／滬水藝文休閒園區提供
滬尾藝文休閒園區連三年舉辦淨灘活動，今年逾300人參與活動。圖／滬水藝文休閒園區提供

淡水河 淨灘

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