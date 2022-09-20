地震毀北市34所校舍 災損維修至少要花700萬

918台東強震造成花東地區嚴重災損，其中花蓮縣玉里鎮春日國民小學也傳出建築倒塌。台北市看似沒有太大的災害，但北市統計學校災損共計34校，修復金額共計達700多萬元，北市議員王鴻薇指出，如果需要動用二備金也沒關係，應全力協助學校修復，有立即危險的學校要盡速幫忙。

北市統計教育局含所屬機關共34校發生災損，其中北投區市立復興高中因男生宿舍寢室外牆龜裂，中正區弘道國中與內湖區三民國中也有樓外牆出現裂縫，社子國小、百齡高中校舍混泥土快掉落等多所校舍修繕經費皆達100萬元。

百齡高中表示，校舍部分混泥土天花板掉落，不過該處本來就是校舍內結構比較弱的地方，原先就有加設安全網子，土塊掉落在網內沒有人員受傷；目前評估費用約100萬，由於校園結構安全有大可小，盼能全面檢視該處天花板。

王鴻薇表示，原本以為受災都在花蓮，其實台北受災不小，有需要不惜動用二備金，應全力協助學校修復。教育局表示，目前暫估約700萬，有些建物金額都還在評估中，並允諾積極協助學校修復。

另外，議員汪志冰指出，新北市政府自105學年度開始，每年都會編列預算購置防災頭套給公立學校的小一新生，反觀目前台北市個別學校有採購頭套是靠家長捐贈或是由家長會籌措贊助。

汪志冰表示，教育局雖於107學年曾試辦，在未參考家長意見下，僅僅依各校回報的反饋表示非必要，即改推廣以隨手可得的物品如，課本、書包、桌墊等護頭，讓她批評「看到此政策宛如時空背景還在國共內戰時期。」

教育局表示，107學年曾試辦個人防護裝備計畫，並請12所學校參與試辦，最後邀集教育部代表及學者與談認為各級學校防災教育目標，應以建立師生防災觀念及意識為主，傳達「保護頭頸部安全」為其核心宣導概念，並教育學生於災害發生時，善用周遭物品做適切防護，不拘泥於使用頭套或桌墊，強調便利性和防護緩衝空間，才是正確的防災觀念。

教育局表示，針對較大、較重之墜落物，經專家學者評估穿戴頭套並無法確保學童生命安全無虞，善用周遭物品做適切防護，因此將持續宣導「可使用書包、軟墊、書籍或頭盔等順手可及之本能防護措施」觀念，以確保頭頸部防護概念的落實。