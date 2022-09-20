北市夜市之王評選15攤勝出 柯文哲頒獎笑說想吃蚵仔煎

2022台北夜市打牙祭票選夜市美食之王今天舉行頒獎，從十大夜市選出15攤獲獎。台北市長柯文哲今天說，要繼續讓台北夜市精進，北市市場處今年編了一億元進行市場和夜市改進，他認為還要再增加；他看著得獎名單，笑說最想吃的就是蚵仔煎。

台北市市場處表示，這次參與的夜市是廣州街、艋舺、華西街、寧夏、南機場、士林、延三、公館、遼寧街及梧州街十大夜市，夜市之王票選共分台灣小吃、異國料理、飲料、冰品甜點及台北奇雞等五大品項，初選名單由神秘客實地走訪評選出的75攤，進入網路投票候選名單，評分標準為神秘客占70%，網路票選占30%，兩相加總後最終選出五大類前三名，共15攤。

市場處表示，經過約20天的票選，得獎攤位為廣州街夜市的東石施蚵仔煎、華西街夜市的阿義魯肉飯、士林夜市的大上海生煎包、華西街夜市的麵鄉安徽淮南牛肉湯、士林夜市的NENE CHICKEN、公館夜市的龍哥無骨雞腿排、廣州街夜市的寶哥白甘蔗汁、廣州街夜市的破殼雞蛋仔、南機場夜市的英姐黑糖珍珠鮮奶、廣州街夜市的營養三明治、華西街夜市的珍果果汁、寧夏夜市的林振櫂燒麻糬、廣州街夜市的阿伯燒物、廣州街夜市的阿儒鹽酥雞、寧夏夜市的FUN SUN G 雞排。

今天現場除了夜市之王美食小吃的頒獎，同時特別安排頒獎給北市公有零售市場的評鑑及臨時攤販集中場友善廁所評鑑的前三名。

柯文哲致詞時表示，這三年因為疫情，沒有外國觀光客，本國觀光客也變少，夜市大受影響，隨著解封，危機就是轉機，北市夜市要繼續精進，現在已有多國語言服務、無現金交易、環保餐具、食材登錄等，過去一桶水洗所有碗的情況不能再有。

柯文哲說，市場處今年編了一億元，做市場和夜市精進，他認為還能再增加，他最近各地走透透，認為台灣要成為現代化國家，市場不能髒亂，現在已經很好了，還需要加強，好歹要追上新加坡。