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北市官方LINE颱風訊息發布無SOP 民眾停車遭拖吊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
梅花颱風時，結束臨時開放紅黃線停車時間，沒有在LINE公布，有民眾因漏看LINE訊息遭開單拖吊。圖／陳炳甫辦公室提供
梅花颱風時，結束臨時開放紅黃線停車時間，沒有在LINE公布，有民眾因漏看LINE訊息遭開單拖吊。圖／陳炳甫辦公室提供

北市政府每年花200萬元預算營運LINE官方帳號，但議員陳炳甫指出，政策平台的訊息錯亂，例如颱風過後結束臨時開放停車時間，有時在LINE公布，有時卻要民眾自行看新聞，造成民眾漏看LINE訊息遭開單拖吊，他批評柯文哲最強調的SOP沒有落實，民眾無辜遭殃。對此，北市觀傳局表示，將強化市府橫向聯繫，避免訊息漏播情況。

陳炳甫說，柯文哲打造智慧城市，上任後大力推動資訊電子化，大至官方政策、小至鄰里活動，都透過LINE發布消息，甚至前年還傳出北市府要求每位里長拉600人加入官方帳號，但政策發布平台根本沒有整合好，資訊發布管道不一。

陳炳甫指出，日前梅花颱風來襲時，北市府開放水門附近的紅黃線可臨時停放車輛；有民眾反應，看到北市府9月11在官方LINE發布消息後，將車子停至可停放的紅黃線上，隔天上午11點出門卻發現車子不見，一問之下發現已過了紅黃線開放時段，車子遭拖走，但回頭找北市官方LINE，卻無結束臨時開放停車時間等相關訊息發布。

陳炳甫說，但同樣是颱風天，梅花颱風前一周軒嵐諾來襲時，市府卻都有將開放、結束臨停的時間皆發布在LINE官方帳號，一樣的情形卻沒有一致的做法，搞得民眾霧煞煞、在不知情的情況下被開單，也讓人質疑柯文哲最強調的SOP究竟有沒有落實。　　

陳炳甫說，政策是由交通局發布，但交通局卻說有發新聞告知，民眾可透過新聞或廣播關注消息，LINE的部分則是由觀傳局負責發文，但觀傳局卻說收到相關單位申請發布訊息，他們才會發LINE。他批評又在互踢皮球。一下用LINE發布，一下又叫人自己看新聞，簡直胡搞。

觀傳局說明，市府LINE官方帳號是市政資訊傳遞重要渠道，除定期每周二、四透過製圖整合資訊，宣傳一般活動、政策資訊等，在防災期間，例如颱風、地震、疫情，也能即時發布、觸達市民。

觀傳局指出，對於民眾反映市政府Line官方帳號未發布臨時開放停車結束訊息，未來將強化局處間橫向聯繫，避免訊息漏播情況。另對於要里長拉人加入，觀傳局表示，應該是誤會，無此行為，會強化內部溝通。　　

軒嵐諾颱風來襲時，市府開放、結束紅黃線臨停的時間皆發布在LINE官方帳號。圖／陳炳甫辦公室提供
軒嵐諾颱風來襲時，市府開放、結束紅黃線臨停的時間皆發布在LINE官方帳號。圖／陳炳甫辦公室提供

LINE 梅花颱風 觀傳局 北市 陳炳甫

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