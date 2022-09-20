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回饋社會 宏國德霖科技大學助教捐復健巴士

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
宏國德霖科技大學助理教授謝志良為回饋社會，今日赴新北市府捐贈1輛復康巴士。圖／新北市社會局提供
宏國德霖科技大學助理教授謝志良為回饋社會，今日赴新北市府捐贈1輛復康巴士。圖／新北市社會局提供

新北市宏國德霖科技大學助理教授謝志良為感念父母從小栽培，讓他得以接受高等教育，也認為要回饋社會，今日赴新北市府捐贈1輛復康巴士，副市長劉和然代表侯友宜市長感謝，稱許謝志良不僅孝順，還以身教影響子女及學生，造福身心障礙及行動不便長者。

謝志良表示，父母親早年於林口從事農務，勤儉持家，好不容易將6個子女拉拔長大，並讓他深造取得博士學位，因此對於父母養育栽培之恩，亟思回報。

謝志良說，父親謝明及母親洪月裡雖然沒受過高等教育，但從小灌輸子女有能力時要幫助他人、回饋社會。在考慮捐贈之際，恰巧學生謝明貞服務於社會局，因此媒合捐贈復康巴士，母親及兒子亦共襄盛舉。謝志良表示，以「謝明紀念號」為名，也是母親的心意，用以紀念父親。

劉和然表示，教育首重身教，謝老師以身教代替言教，一則感念父母培育之恩，另則給子女及學生好榜樣，令人欽佩。謝老師所贈是新北市第681輛，因逐年汰舊，目前實際營運有533輛，高居全國第一。

劉和然說，新北市復康巴士委託育成基金會營運，歷年來車輛雖由民間捐贈，但營運費用仍需市府編列預算，平均每輛車一年的營運費用高達80萬元，因此也歡迎善心企業、團體捐贈營運費用。凡捐贈營運費用者，也會在復康巴士車身以LED燈飾標註感謝。

巴士 父母

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