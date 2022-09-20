南洋台味金促咪 南洋特調專車30日前進剝皮寮

飲食是認識當地文化最快速的方式。台北市勞動力重建運用處9月30日至10月14日在萬華剝皮寮歷史街區舉辦「南洋特調-流動的臺灣飲食現場」展覽活動，邀請民眾一起領略台灣、印尼、越南及菲律賓等地，多元、混合的飲食文化，遇見豐富多「滋」風味料理。

重建處表示，活動展出日常生活常見的包、調、泡三種料理型態，詮釋台灣傳統美食與印尼、越南、菲律賓等料理系譜間的混同之處；包含跨國界的「包」食文化、滲進靈魂的「調」醬文化再到「在甜點中流動」，由鹹入甜，從節慶美食到家常調味，一覽印尼、越南、菲律賓與台灣的飲食文化，相互連結又各映其趣，相當耐人尋味。

展覽還融入重建處連年舉辦以台灣移工群像為主題的書寫作品，呈現在台移工的生活面貌，現場亦展示今年移工書寫專書《他鄉迴味-寶島移工食遊記》，由移工側寫市場、南洋料理、創意料理等主題，內容生動有趣。

現場還有抽獎與打卡分享拿好禮活動，填妥滿意度調查即有機會抽中「南洋超有味！東南亞零食箱」一箱，參與社群網路打卡分享即可領取一份小禮物，每日限量，送完為止。

民眾可透過https://lin.ee/7SlT0Hc掃描QRcode加入「南洋特調-流動的臺灣飲食現場」Line好友，掌握特展相關資訊；更多活動詳情可至台北市勞動力重建運用處網站及「手牽手at Taipei」臉書粉絲專頁查詢。