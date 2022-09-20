快訊

睡吧親愛的伊莉莎白：送別女王的最後風笛手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

336輛電巴上路 柯文哲：目標2030年全面電動化公車

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，2050淨零排放目標將是下一任台北市長最重要的工作。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲表示，2050淨零排放目標將是下一任台北市長最重要的工作。記者林麗玉／攝影

因應2050淨零碳排，台北市目標2030年全面電動化公車、年底前也會有400輛電動公車上路。台北市長柯文哲表示，2050淨零排放目標將是下一任台北市長最重要的工作，也許台灣民眾可以不出國，但是不能不外銷，當其他國家開始實施碳關稅的時候，台灣就必須嚴肅面對，因此淨零排放勢在必行。

媒體今天也問柯文哲，是否有向鴻海討論電動車合作？未來2024是否也有可能郭柯配？柯文哲說，今天是電動公車記者會，跟選總統有什麼關係？他有跟鴻海負責的董事長劉揚偉討論過，包括平台的建立，這很複雜，有私下與劉討論台灣電動車發展的策略。

柯文哲今天出席「電動公車新未來」記者會，並展現北市府目前已推動的336輛電動公車上路成果。他表示，台北市政府推動綠運輸，從2018年起，就下令不補助業者買燃油公車，只能買電動公車。不過政府該做的準備是提供充電站、幫忙架設電線。

另外運價補貼目前每一人次有2.12元，電動公車每輛造價1千萬，除交通部補助，北市府也會協調銀行提供低利貸款。

柯文哲表示，北市府推動淨零碳排有三個主要項目，包括住商規範，包括採用綠建築、LED照明、節能減碳建材，會由內而外、由公而私，從公家機關開始要符合綠建築條件，接下來民間的新建案要符合規範，最後才是民間舊的建物也必須處理。

至於台北市推動綠運輸，共享4U包含YouBike、U-Motor，U-Car(Car-sharing)、U-Parking，其中U-Parking共享概念是，如果民眾可以接受airbnb出租空房間，那麼使用不到的停車空間也可以拿出來共享，北市府會繼續努力推動。

柯提到，因應2050淨零排放，讓台北市朝宜居永續城市發展，全面使用電動公車勢在必行，大約8年後，燃油公車就會全部汰換，也就是在2030年，台北市會有超過3000輛電動公車。但這也牽涉到很多問題，包括電量夠不夠、變電所要不要加開，都必須要思考。

台北市公共運輸處表示，未來將持續協助業者向交通部申請電動公車相關補助， 今年底以400輛電動公車上路營運為目標，目前除336輛電動公車上路外，另籌備中有113輛電動公車，正向中央申請補助購買電動公車有560輛，明年起至119年期間，配合車輛屆齡逐年汰舊換新，平均每年約400輛，119年朝市區公車全面電動化邁進。

公車 台北市長 柯文哲

延伸閱讀

三腳督陳時中聲量高 柯文哲：若淪被人家嘲笑 得不償失

學校疫苗覆蓋末段班將訪視 柯文哲：希望早點解封脫口罩

交通局打臉陳時中政見挨轟 柯文哲反嗆鬼扯只是被嘲笑

桃園八德羽球場遭諷像新竹球場 柯文哲：不是不報時候未到

相關新聞

侯友宜傳腸胃不適 取消晚間新莊中職開球活動

新北市新聞局今發布消息指出，市長侯友宜因腸胃不適，今日晚上6點「2022萬里蟹新莊棒球場富邦悍將『萬里蟹棒球場主題日』...

推動綠能運具有成 北市336輛電動公車上路服務

配合行政院2030年市區公車全面電動化政策，台北市也積極投入推動綠能運具，為提供民眾零碳排放及低噪音的優質乘車環境，目前...

地震毀北市34所校舍 災損維修至少要花700萬

918台東強震造成花東地區嚴重災損，其中花蓮縣玉里鎮春日國民小學也傳出建築倒塌。台北市看似沒有太大的災害，但北市統計學校...

北市夜市之王評選15攤勝出 柯文哲頒獎笑說想吃蚵仔煎

2022台北夜市打牙祭票選夜市美食之王今天舉行頒獎，從十大夜市選出15攤獲獎。台北市長柯文哲今天說，要繼續讓台北夜市精進...

北市官方LINE颱風訊息發布無SOP 民眾停車遭拖吊

台北市政府每年花200萬元預算營運LINE官方帳號，但議員陳炳甫指出，政策平台的訊息錯亂，例如颱風過後結束臨時開放停車時...

回饋社會 宏國德霖科技大學助教捐復健巴士

新北市宏國德霖科技大學助理教授謝志良為感念父母從小栽培，讓他得以接受高等教育，也認為要回饋社會，今日赴新北市府捐贈1輛復...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。