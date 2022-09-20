336輛電巴上路 柯文哲：目標2030年全面電動化公車

因應2050淨零碳排，台北市目標2030年全面電動化公車、年底前也會有400輛電動公車上路。台北市長柯文哲表示，2050淨零排放目標將是下一任台北市長最重要的工作，也許台灣民眾可以不出國，但是不能不外銷，當其他國家開始實施碳關稅的時候，台灣就必須嚴肅面對，因此淨零排放勢在必行。

媒體今天也問柯文哲，是否有向鴻海討論電動車合作？未來2024是否也有可能郭柯配？柯文哲說，今天是電動公車記者會，跟選總統有什麼關係？他有跟鴻海負責的董事長劉揚偉討論過，包括平台的建立，這很複雜，有私下與劉討論台灣電動車發展的策略。

柯文哲今天出席「電動公車新未來」記者會，並展現北市府目前已推動的336輛電動公車上路成果。他表示，台北市政府推動綠運輸，從2018年起，就下令不補助業者買燃油公車，只能買電動公車。不過政府該做的準備是提供充電站、幫忙架設電線。

另外運價補貼目前每一人次有2.12元，電動公車每輛造價1千萬，除交通部補助，北市府也會協調銀行提供低利貸款。

柯文哲表示，北市府推動淨零碳排有三個主要項目，包括住商規範，包括採用綠建築、LED照明、節能減碳建材，會由內而外、由公而私，從公家機關開始要符合綠建築條件，接下來民間的新建案要符合規範，最後才是民間舊的建物也必須處理。

至於台北市推動綠運輸，共享4U包含YouBike、U-Motor，U-Car(Car-sharing)、U-Parking，其中U-Parking共享概念是，如果民眾可以接受airbnb出租空房間，那麼使用不到的停車空間也可以拿出來共享，北市府會繼續努力推動。

柯提到，因應2050淨零排放，讓台北市朝宜居永續城市發展，全面使用電動公車勢在必行，大約8年後，燃油公車就會全部汰換，也就是在2030年，台北市會有超過3000輛電動公車。但這也牽涉到很多問題，包括電量夠不夠、變電所要不要加開，都必須要思考。

台北市公共運輸處表示，未來將持續協助業者向交通部申請電動公車相關補助， 今年底以400輛電動公車上路營運為目標，目前除336輛電動公車上路外，另籌備中有113輛電動公車，正向中央申請補助購買電動公車有560輛，明年起至119年期間，配合車輛屆齡逐年汰舊換新，平均每年約400輛，119年朝市區公車全面電動化邁進。