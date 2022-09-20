北市抽查蔬果農藥超標 溫野菜涮涮鍋、時時香上榜

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，台北市定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等抽驗生鮮蔬果（含穀豆類）檢驗殘留農藥，今年8月共抽驗46件，結果有5件不符規定，不合格率為10.9％，其中抽驗地點包含2家知名連鎖餐廳，北市衛生局表示，除需下架不符規定產品，還可處分責任業者6萬至2億元以下罰鍰，因產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局處辦。

兩家餐廳業者回應表示，已依照衛生局指示下架、不使用不符合規定的產品，未來會加強管理。

此次抽驗不符規定產品，包含南港區阿一蔬果龍眼1件、信義區富安蔬果行龍眼1件、溫野菜日本涮涮鍋誠品信義店青江菜1件、時時香美麗華店辣椒1件、信義區富安蔬果行百香果各1件，分別驗出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，已違反食安法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處責任業者6萬以上、2億元以下罰鍰。

衛生局表示，針對不符規定產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局處辦，另已通知北農依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜的品名代號資格，停供期間同身分證字號同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。