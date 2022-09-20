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將山林融入都市 新北市北大特區周六馬路上長樹屋

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
瘋北大兒童上街趣今年主題為將山林帶回都市，本周六將在大義路分隔島搭建高達三層樓樹屋。圖／新北市議員廖宜琨提供
瘋北大兒童上街趣今年主題為將山林帶回都市，本周六將在大義路分隔島搭建高達三層樓樹屋。圖／新北市議員廖宜琨提供

新北市北大特區本周六舉辦瘋北大兒童上街趣活動，今年主題為將山林帶回都市，本周六將在特區內大義路中的分隔島上搭建高達三層樓的樹屋，營造森林木屑步道、大型陶土地景及客運公車瘋狂彩繪等16個遊戲主題區。

瘋北大兒童上街趣活動，將於本周六下午1點登場，在新北市三峽、樹林交界北大特區大義路中央分隔島上搭建3層樓高樹屋，活動並加上人文緊密連結4特色，分別為台北大學海山學研究中心的大茶包走水路、李梅樹紀念館的[梅樹阿公陪你玩藝術、學次方創學團的協辦店家實境遊戲、新旺集瓷的大型在地陶土地景創作。

除此之外，環保水球打水杖、揮舞彩色泡泡、粉筆大地塗鴉，加上滑板、直排輪、體操及騎車等街頭運動，藉此解放孩童長達1年多被病毒所困擔憂及苦悶，逐漸回到健康、樂活、好玩、歡樂，與社區每1人共好新生活。

為完成在地孩子許願樹屋夢想，主辦單位學次方創學團中平均8歲一群孩童，以一個學季10周時間完成提案內容。學次方創學團主理人林佳瑩表示，幾位老師將此次街道遊戲活動作為孩子自學主題，10幾位孩子從寫信對外募款、丈量道路尺寸、製作樹屋模型，甚至申辦馬路路權等，都由自己摸索學習。台灣樹屋協會理事長林祐楨則說，樹屋的美好是它不受時空限制，孩子愛攀爬的天性就存在 DNA 裡。

活動現場安排16個遊戲主題區讓孩童盡興遊玩之餘，舞台區也有鶯歌建國國小、直排輪、跆拳道及音樂社團的孩子表演，北大高中出借校園內的藝廊也有孩子畫作展覽，讓疫情期間許多成果發表被取消的孩子，能終獲展示及表現的機會。

新北市北大特區本周六舉辦瘋北大兒童上街趣活動。圖／新北市議員廖宜琨提供
新北市北大特區本周六舉辦瘋北大兒童上街趣活動。圖／新北市議員廖宜琨提供
活動現場安排16個遊戲主題區讓孩童盡興遊玩。圖／新北市議員廖宜琨提供
活動現場安排16個遊戲主題區讓孩童盡興遊玩。圖／新北市議員廖宜琨提供

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