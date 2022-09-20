新北巿議質疑淡北道路進度拖 侯友宜宣布2025年完工

中央終核定淡北道路，新北市議員蔡錦賢今在新北市議會總質詢時提問淡北道路目前進度，工務局長詹榮鋒表示，經費審議修正報告送交通部後，各單位都表示沒意見，今日會將報告送交通部轉交公共工程委員會，新北市長侯友宜則說，淡北道路明年發包，2025年底完工沒問題。

蔡錦賢提到，淡北道路2020年二階環評通過，新北市府在2020年4月送公共建設計畫書到行政院，行政院在2022年8月才同意，總共花了2年多，市府再送工程經費審議，總經費73.4億元，中央將補助37.18億，由地方自籌36.22億元。

蔡錦賢說，原本2024年就要完工，現在又要等到2025年，中央一直拖拖拖，不如新北市府全部自己來。他提到，新北目前欠稅未徵有40萬件約46.9億元，另外，應收未收行政罰鍰也還有20.6億元尚未收回，全部加起來共有60多億元，如果能夠全部收回，新北就可以自己蓋淡北道路，不需要靠中央。

蔡錦賢提到，中央明明應該給錢，但拖來拖去、拿來又拿去，為什麼做不好，簡單來說，就是政治問題。如果市府努力一點，把罰款催繳回來，就有錢能做事情， 希望市長「明年繼續拚」，早日解決台二線的塞車困境。

侯友宜回應，原本淡北道路預計2024年配合淡江大橋時間完工，現在大概要拖到2025年，不過現在新北市工務局都已完成管線與路樹遷移，現階段目標是明年能如期動工， 在「2025年底完工沒有問題」，就等中央等經費審議通過，他也向蔡錦賢回應，「明年會繼續拚」。

侯友宜表示，淡北道路地方爭取20多年，行政院在過程中的做法「相信大家都很清楚」，現在好不容易核定，針對地方稅收、行政欠繳部分，會責成主計單位財政局趕快追繳。

工務局長詹榮鋒表示，淡北道路總經費超過10億元，所以要報公共工程委員會審查經費，中央8月核定後，市府就立刻送經費審查，公路總局、路政司、會計單位與內政部也將在8月31日審查要求修正。

詹榮鋒指出，市府現在已將修正報告送回，中央各單位也都回覆對該案沒有意見，今日會再送交通部轉交公共工程委員會。