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翻轉髒亂惡臭 新北林口溪整治後恢復清澈、重現豐富生態

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
林口溪近年一改以往髒亂惡臭，重現清澈的溪流及多樣生態。圖／林口區公所提供
林口溪近年一改以往髒亂惡臭，重現清澈的溪流及多樣生態。圖／林口區公所提供

位於新北林口的林口溪兩側，早年是農業生產地之一，後續因畜牧場陸續設立，廢、汙水排放及廢棄物汙染衍生環境問題，林口區長藍品畯表示，市府與公所跨單位合作，林口溪在這2年逐漸恢復成清澈溪流，還有過境候鳥高蹺鴴、少見的紅領瓣足鷸也現身。

新北市議員蔡淑君表示，2018年就接獲民眾反映，畜牧場處理廚餘所造成的環境及工安等問題，因此向市府建議針對林口溪環境問題研議改善措施。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，近年畜牧場稽查管理，再加上林口溪源頭一處養牛場停養之後，溪水更清澈、已較無早期溪水臭氣沖天的問題，甚至還可在溪中看到毛蟹、台灣特有種馬口魚、成群的高蹺鴴、紅領瓣足鷸等，溪邊的蝴蝶及紅蜻蜓更是數不勝數。

藍品畯表示，市府透過河川留置治理平台會議跨局處專案合作，林口溪即透過推動畜牧廢棄資源循環利用，讓「黑金變黃金」，其中5家畜牧業已啟動實施資源化措施、2家貯留回收；林口溪污染負荷自107年至今BOD削減77%、氨氮削減70%，顯見水質已有相當顯著改善。

公所說明，河川汙染多屬間歇發生且稍縱即逝，為取得有利汙染事證，除有賴稽查人員現場判斷及經驗累積，也仰賴民眾掌握第一時間進線報案，並留下相關具體資訊及位置，才能有效找出汙染源，避免持續發生。

過境候鳥高蹺鴴成群出現。圖／林口區公所提供
過境候鳥高蹺鴴成群出現。圖／林口區公所提供
溪流岸邊有毛蟹出沒。圖／林口區公所提供
溪流岸邊有毛蟹出沒。圖／林口區公所提供
較為稀有少見的紅領瓣足鷸也現身林口溪周邊。圖／林口區公所提供
較為稀有少見的紅領瓣足鷸也現身林口溪周邊。圖／林口區公所提供

林口 牧場 新北

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