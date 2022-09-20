Fubon Angles現身漁港 邀民大啖萬里蟹

時序秋季又進入螃蟹產季，新北市知名萬里蟹正值盛產期，新北市漁業處今年結合棒球運動相結合，與新北棒球隊富邦悍將合作，並找來Fubon Angles的慈妹及秀秀子合作拍攝廣告，新北市長侯友宜今晚將穿上萬里蟹球衣站上新莊棒球場投手丘，邀球迷到北海岸遊玩品蟹。

萬里蟹為新北市知名海蟹品牌，今年與Fubon Angles裡的慈妹及秀秀子合作拍攝CF，首度跨足體育界行銷，與新北在地棒球隊「富邦悍將」合作舉辦「萬里蟹棒球主題日」，由萬里蟹公仔與Fubon Angles們大跳應援舞為富邦悍將球員加油。

今晚並由市長侯友宜開球，傳達萬里蟹美味以及北海岸美麗風光；吸引更多球迷去體驗萬里蟹美味，現場還有當日限定萬里蟹活動攤位，可體驗萬里蟹知識小學堂，了解萬里蟹知識。

活動現場並舉辦中場抽獎活動，獎項包含價值3280元新板第一高樓餐廳「望月樓」餐卷、3620元凱達大飯店萬里蟹套餐料理、5500元淡水福容大飯店海景豪華雙人客房一張，以及10份2斤熟蟹福袋。

新北市長侯友宜表示，今天到新莊棒球場為萬里蟹產季做開球活動，要傳達萬里蟹季節到了、肥了，作為北海岸重要漁業產業之一，萬里蟹長年以來的經營，是時候要跳脫原本框架，走出既定模式，像是這次的「萬里蟹棒球主題日」，透過與新北在地棒球隊合作，將北海岸的美麗風光與萬里蟹美味之處呈現給現場球迷。

漁業處表示，秋天蟹正當食，當食也就是台語的「得時」，有應食、該食、嚴選的意味，強調品質、永續意涵，花蟹、三點蟹、石蟳個個肥滿味美，漁產豐富，觀光資源無數，歡迎所有球迷到北海岸吹海風品漁產。