遭爆柯文哲要公務員加班攻擊對手 北市議員批：民眾黨打手

民進黨台北市長參選人陳時中日前提出「士林北投前瞻路網十年計畫」政見，不過北市府員工爆料，台北市長柯文哲為了替無黨籍台北市長參選人黃珊珊攻擊對手，高層於周日下令交通局科長停休召開視訊會議，擬新聞稿稱政策「不可行」，議員簡舒培說，陳、馬、郝市長時期交通局都不曾回應參選人政見，批評交通局成民眾黨打手。

簡舒培表示，陳時中周日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，希望透過提前規畫交通的方式，避免重演內湖因爲缺乏遠見的交通規畫，導致內湖交通困境難解，結果周日下午，北市交通局破天荒以新聞稿攻擊市長參選人的政見不可行，交通局的公務人員儼然成了黃珊珊的政治打手，攻擊抹黑對手。

簡舒培透露，有交通局同仁向她爆料，指台北市長柯文哲為替黃珊珊攻擊對手，周日市府高層指示休假的交通局科長停休，召開視訊會議，擬新聞稿打擊陳時中政策「不可行」，這難道不是政治凌駕專業。

簡舒培也說，過去在陳水扁、馬英九、郝龍斌擔任市長的時候，交通局都不曾在選舉時回應市長參選人的政見，反問「難道交通局長是民眾黨的黨員，所以整個交通局都變成民眾黨選舉打手？」。

簡舒培提到，副市長彭振聲曾說「沒有做不了的工程，只有不夠的錢跟不夠的時間」，現在台北市政府為了黃珊珊，讓政治凌駕專業，「柯文哲要交通局否定陳時中，是做不到？還是陳時中點出了柯文哲的不作為，所以要交通局幫忙遮羞呢？」諷刺白色果然容易髒，而且是有史以來最髒。

「整個台北市政府都是黃珊珊的競選總部」，陳時中競辦總幹事吳思瑤表示，黃珊珊即使不當副市長，市府壓迫公務員違法助選的作法轉明為暗，一刻也沒停過，為了搶救選情，北市府行政不中立逼迫公務員配合打擊對手，連黃珊珊服務25年的內湖交通都「不救」，當然更急於攻擊陳時中的「士北十年計畫」，以掩護自己的政策無能。