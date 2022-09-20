新北動物長照辦法上路 9月起查核境內125家業者

「新北市動物長期照護服務機構認證輔導辦法」已於111年7月底經市政會議通過，於9月7日進行發布，目前新北申請長照機構獲認證125家，數量為全國最多。動保處為提升毛寶貝生活照護品質與精進寵物長照醫療福祉，9月中旬起進行今年度長照機構查核，讓高齡、殘疾犬貓獲得妥適照護。

為保障飼主與寵物權益，動保處持續對特定寵物長照機構進行查核，查核重點為每10隻動物設置專責長照人員至少1人、負責人及專責長照人員需參加教育訓練課程並測驗及格取得合格證書、犬與貓照護空間有適當區隔、教育訓練證書與長照認證牌掛於營業場所明顯處、環境清潔衛生且通風良好等。

動保處人員至永和區1間動物醫院查核，也看到醫院的用心經營，院內為妥善照顧老年毛寶貝不僅添購水療機、復健輔具與針灸設備，查核時剛好院內有一隻長照毛寶貝「咖啡」在接受復健治療，牠看到查核人員時完全不怕生跑過來撒嬌，是隻相當活潑親人的狗寶貝，經由獸醫師說明才知道「咖啡」當初是因為摔傷導致脊椎受損而後癱無法行走，經過飼主帶來治療目前已恢復行走能力，只需定期回診復健即可。

動物醫院蕭醫師說：「寵物就像我們的家人一樣，以前毛寶貝老了、病了多數人會選擇自己照顧，但隨著寵物長照機構設立與醫療進步，飼主可以選擇帶老年毛寶貝至長照機構醫療及復健照護，給毛寶貝一個重生機會」。