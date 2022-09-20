獨／集結3匠師50年手藝 打造新北第二林家花園「劉氏古厝群」

配合新北捷運環狀線及央北新村區段徵收的十四張劉氏古厝群，為保留這兩百年的歷史建物原始風味，新北市文化局花費高達2億元，找來全台頂尖古蹟修復3名匠師，將3棟古厝異地重組，明年完工後開放，未來將如同板橋知名景點林家花園般，劉氏古厝群結合一旁公園面積達7700坪，再造新北第二林家花園。

新北市府早年進行新店十四張區段徵收，位在其中的歷史建物劉氏古厝群，文化局為保留此文化資產，分別對1897年興建的新店劉氏家廟（啟文堂）、1816年興建的劉氏利記公厝、1886年興建的劉氏文記堂進行拆遷作業，並將此3棟歷史建築群重組於防災公園用地範圍。

劉氏家族在清代時代為開發新店大坪林的主要族群，家世顯赫且曾協助劉銘傳抗法有功，為當地望族之一。這3棟建築中，年代最早的利記公厝為單落四護龍紅磚造宅第，大廳內廊與護龍廊道皆具防禦性設計，彩繪、木雕、泥塑堪稱佳作。

大坪林文記堂則原為三落宅第，現今雖僅存兩進四護龍，仍保有傳統民居建築形制，正廳木結構高大、雕刻細緻精美。劉氏家廟啟文堂前身則為劉氏祖厝，祖厝曾於1924年遭大水沖毀後，1937年重建於店仔街內，成為現今所見啟文堂，是一座傳統兩殿式四合院建築，建築裝飾為名匠所作，極具藝術價值。

十四張進行區段徵收後，為保留此歷史建物群，新北市文化局斥資2億元進行異地重組，並找來瓦泥匠師鄭溪圳、木作匠師劉鴻林、剪粘泥塑匠師董添益，3人從事匠師職業皆已約半世紀，透過3人精雕細琢，修復劉式歷史建物群往日風貌。

未來劉式建物群將結合一旁防災公園面積達7700坪，面積更勝180年歷史的板橋林家花園6054坪，預計明年4月完工開放後，將成為北台第二如林家花園般的知名景點。