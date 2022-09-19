汐止南陽街涵洞太窄易塞車 地方盼能拓寬

汐止區康寧街車流量大，尤其上下班時間，塞車情況嚴重，再加上在要轉進南陽街的高速公路涵洞太窄，經常造成回堵，甚至當有車子開進涵洞的時候，行人走起來也不安全，所以，里長林徵熊就希望能夠將涵洞拓寬。

在汐止區康寧街與南陽、三民街口，有不少車子是轉進高速公路涵洞，要通往南陽街，不過，因為涵洞實在太窄，只能容納一部車通行，目前是往南陽街的單行道，也因此，在上下班時間，車輛回堵到康寧街，成了交通瓶頸，民眾也說，因為涵洞實在太窄，人車一起走，真的不安全，希望能夠拓寬。

北山里長林徵熊指出，康寧街跟三民街、南陽街口的路段，剛好是一個下坡，常常發生車禍，再加上涵洞比較窄小，造成上下班時間康寧街的車流回堵，其實在好幾年前就已經提出希望拓寬，但是到現在都還是沒有改善。

林徵熊表示，在和相關單討論後，在康寧街上離涵洞口前三十公尺處會施作警示標誌，下坡道常常發生事故請減速慢行，目前先以這樣的方式改善，後續也請相關單位評估拓寬的可行性，紓解交通也保障人車安全。