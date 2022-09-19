汐止南陽街涵洞太窄易塞車 地方盼能拓寬

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街轉進南陽街的高速公路涵洞太窄，里長林徵熊就希望能夠將涵洞拓寬保安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街轉進南陽街的高速公路涵洞太窄，里長林徵熊就希望能夠將涵洞拓寬保安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街車流量大，尤其上下班時間，塞車情況嚴重，再加上在要轉進南陽街高速公路涵洞太窄，經常造成回堵，甚至當有車子開進涵洞的時候，行人走起來也不安全，所以，里長林徵熊就希望能夠將涵洞拓寬。

汐止區康寧街與南陽、三民街口，有不少車子是轉進高速公路涵洞，要通往南陽街，不過，因為涵洞實在太窄，只能容納一部車通行，目前是往南陽街的單行道，也因此，在上下班時間，車輛回堵到康寧街，成了交通瓶頸，民眾也說，因為涵洞實在太窄，人車一起走，真的不安全，希望能夠拓寬。

北山里長林徵熊指出，康寧街跟三民街、南陽街口的路段，剛好是一個下坡，常常發生車禍，再加上涵洞比較窄小，造成上下班時間康寧街的車流回堵，其實在好幾年前就已經提出希望拓寬，但是到現在都還是沒有改善。

林徵熊表示，在和相關單討論後，在康寧街上離涵洞口前三十公尺處會施作警示標誌，下坡道常常發生事故請減速慢行，目前先以這樣的方式改善，後續也請相關單位評估拓寬的可行性，紓解交通也保障人車安全。

南陽街 汐止 高速公路

延伸閱讀

沒停車空間民不便 汐止民眾盼規劃停車格

疑打滑失控 國三北上汐止路段接國一2車相撞釀2傷

汐止貨櫃場出入口交通易塞 地方會勘盼改善

照護汐止學子靈魂之窗 企業捐隱形眼鏡保養液

相關新聞

防停電停擺 新北號誌裝不斷電系統

新北市府標榜要打造「科技防衛城」，市警局連線監視器及交通號誌約3萬2千處，卻都未設置任何不斷電系統，議會民進黨團批評一旦...

台北城博成效差 參觀數據誇大？

被視為台北市長柯文哲畢業展的「台北城市博覽會」實體展覽已結束，線上展至9月底。議員再度質疑，北市府浪費近9千萬公帑，做柯...

砸2.2億修復 蟾蜍山煥民新村 重現眷村文化

台北市蟾蜍山煥民新村先前被登錄為文化景觀，北市府陸續投入近2.2億進行建物及環境維護，文化局昨天舉辦蟾蜍山煥民新村文化景...

新市鎮修法首間 康舒淡水擴廠啟用

全球電源供應器製造大廠康舒科技投資32.5億擴建淡水廠，昨天啟用。董事長許介立表示，近年因中美貿易大戰，加上將布局綠色新...

今、明清晨更新系統 新北YouBike暫停租

配合悠遊卡發行二代卡片，新北YouBike1.0和2.0將分別於今天、明天凌晨更新系統，將暫停車輛租借服務，但可以還車。...

新北憂震壞塔位已巡一輪 中和納骨堂新牌位估10月啟用

新北都會區納骨塔需求高，中和納骨堂已拍板在旁建新塔，目前先在原中和納骨堂新設2886個牌位，預計10月啟用後開放申請，初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。