淡水新濱公園啟用 寵物趣味、孩童足球賽登場

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水「新濱公園」完工，舉辦「足球九宮格趣味競賽」，以及毛寶貝「嗅覺挑戰賽」。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水「新濱公園」完工，舉辦「足球九宮格趣味競賽」，以及毛寶貝「嗅覺挑戰賽」。 圖／紅樹林有線電視提供

為慶祝這一座兼具浪漫海景、推廣基層體育、提供毛寶貝休憩空間的淡水「新濱公園」完工，新北市議員鄭宇恩昨(18)日舉辦「足球九宮格趣味競賽」，以及毛寶貝「嗅覺挑戰賽」，有海景小市集、 認養小棧，還有晶片登記及狂犬疫苗接種的服務。

新北市議員鄭宇恩表示，新濱公園占地共二千平方公尺，以戶外五人制草地足球場為亮點，去年十一月由新工處進行開闢，工程總經費約850萬元。足球場旁的一大一小滯洪池分別做為大、小型犬放跑區，周圍以仿木柱圍籬圍設，兼具安全性及美觀性，毛小孩可依照不同體型選擇進入，在安全的環境裡盡情自在的奔跑。公園內也設置人行步道、洗手台，提供多處休憩座椅，讓飼主休憩之餘也可隨時掌握毛小孩動態。

工務局表示，淡水地區近幾年推廣基層足球有成，新市國小、竹圍國小以及竹圍高中皆成立足球隊，地方各界人士對於推展足球有志一同，施工團隊廣納在地民眾想法及意見，打造淡水居民專屬足球運動公園，提供市民與毛小孩活動，歡迎更多喜好足球運動的民眾前往使用。

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