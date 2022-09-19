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提升學習效能 石門實中設置86吋智慧黑板

觀天下／ 記者廖品涵／石門報導
石門實中在市議員蔡錦賢的爭取下，設置觸控式的智慧型黑板，86吋的大黑板。 圖／紅樹林有線電視提供
石門實中在市議員蔡錦賢的爭取下，設置觸控式的智慧型黑板，86吋的大黑板。 圖／紅樹林有線電視提供

石門實中新學期新氣象，教室中的黑板不再是以往的傳統式黑版，在市議員蔡錦賢的爭取下，更新成為觸控式的智慧型黑板，86吋的大黑板，讓最後排的學生也可以看得清楚，而新的智慧型設備，也提升了學生的學習效能。

市議員蔡錦賢說，日前校長與家長會長尋求協助，希望能夠為學生更新智慧型黑板，終於在這學期完成，開學幾週了，特別來看看學生的使用狀況，發現學生上課都很專心，老師教學也更順暢有效率。

實際的進入八年級正在進行的社會科學專題研究的實驗創新課程中，學生在智慧黑版上答題，與老師互動，而老師則是透過智慧選單，可以隨時切換頁面，不用擔心版面不夠用，更不需要費力地擦黑板，而學生回饋，換了全新的黑板，大家上課都能夠更專注、認真了。

石門實中教師鄭欣宜說，電子黑版的便利性與機動性很高，在上課的過程中，可以直接標註，學生可以很快的知道現在課程進行到哪裡，也可以學習到透過科技媒材進行報告等等，對於教學的進行與學生的學習效能都是很有幫助。

石門實中校長林秀足感謝市議員蔡錦賢爭取40萬經費，更新4面智慧型黑板，全校的學生們，還貼心的一人寫下一張小卡片，謝謝議員的協助爭取，讓教室設備更新，現在學生們都期待上課可以上台答題，互動變得更踴躍，也讓每一堂課程都更生動有趣，吸引學生的注意力。

議員 石門 都更

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