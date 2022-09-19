推動老人福利有成 瑞芳區林文清獲特優里長
瑞芳區龍鎮里里長林文清，在當上里長後，靠著逐戶拜訪，將里內長者都當自己家人般關心，推動各項老人福利，並協助申請中低老年生活津貼，讓長者都能獲得該有的福利，這也讓他獲得今年特優里長的表揚，今年他將續拼連任，希望為龍鎮里繼續服務。
瑞芳龍鎮里里長林文清，在當里長之前就算是小有名氣，早在當里長之前就很關心地方公共事務，因此成立社群媒體讓瑞芳人有平台可以發聲，他也會立即提供解決管道幫民眾處理瑞芳大小事，後來擔任里長後，更是憑藉自己的經驗，首先能將自己里內的問題都先盤點出來，然後再各個擊破。
龍鎮里長林文清說，原本里內65歲以上長者，只有18位申請中低收老年生活津貼，在就任里長後積極訪視里內276位65歲長者，發現竟有快78位長者，都符合資格但未前往申請自己的老人福利，後來一路協助48位申請，目前常態每月領取者已有60位長者。
林文清進一步說，回首一路以來發有很多鄉親，對於政府的政策未注意，個人權益未能申請，實為可惜，雖然一個月才差七千多元，但一年就等於少領10萬元的社會福利，因此也積極協助各項老人福利的申請，透過里辦公處來連結市府與民眾的橋樑，讓權益可以充分獲得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言