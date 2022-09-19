入秋天氣炎熱 瑞芳龍潭、龍興里清消防登革熱

雖然現在氣候已經接近秋天，但還是高溫炎熱，為防堵登革熱，新北市環保局清潔隊今(19)日到龍潭里和龍興里清消預防登革熱，這兩里都是位於市區，也是地方的門面，因此清消工作更是馬虎不得。

今年因為氣候異常，因此即使到了九月入秋了，還是每天高溫炎熱，而登革熱的防治工作更是刻不容緩，今天就由清潔隊帶領著消毒人員到瑞芳市區進行環境清消作業，針對大小巷道還有排水溝易積水地區，徹底清消。

龍潭里長陳淑霞說，龍潭里的範圍還包括火車站前廣場，廣場上常有遊民製造髒亂，也是環境清消的加強範圍，也希望藉由一年三次的清消，讓環境衛生能維持在水準之上，避免發生登革熱。

除了每年固定的環境清消工作之外，也希望全民一起攜手來做登革熱的防治工作，落實巡、倒、清、刷的步驟，其實預防登革熱最重要的工作，就是要徹底清除積水容器。