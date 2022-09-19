北市煥民新村投2.2億元修復 再現蟾蜍山眷村文化

台北市蟾蜍山煥民新村文化景觀，陸續投入近2.2億元經費進行煥民新村建物及環境維護，今舉辦蟾蜍山煥民新村文化景觀再利用工程開工儀式，預計於112年底前修繕完成。文化局表示，整建煥民新村盼由文化局擔任開端，但整體蟾蜍山文化景觀的保存維護，有賴各單位共同合作及在地社群的共榮共好。

蟾蜍山聚落緊鄰新店溪畔，源自國民政府來台後在此處設立空軍作戰指揮部，是一座由早期的軍眷。2016年8月將蟾蜍山登錄為台北市「文化景觀」，並陸續辦理兩期修復工程， 修復工程更於2020年完成修復並開放第一棟屋舍「蟾蜍山大客廳」，大客廳具有策展空間、社區教室、活動中心等多種功能，已經成為社區重要的文化創生據點。

文化局表示，蟾蜍山包括文化局所管理維護39棟煥民新村建物，仍有國立台灣科技大學管理維護8棟歷史建築物，以及國有財產署列管的自力營建家戶。

今日開工儀式將為39棟煥民新村建物進行室內裝修及景觀整頓，記者會播放記錄片由國內傳統建築研究學者李乾朗介紹區域歷史發源，並訪問曾任農業試驗所研究員以及原住戶，細數煥民新村及農業發展的歷史。今日出席開工典禮的煥民新村原住戶劉奶奶表示，她從民國42年跟老公來到這，如今看到能修復非常高興。

文化局委託建築師陳恆文表示，場址空間代表的是記憶與傳承，空間是一個載體，更盼延續在地精神以及共享日常的願景，因此未來修繕方式將以處理結構安全與防水為主，其它修繕部分動工越少越好，以保留結構尺度。

文化局副局長田瑋表示，如今整建煥民新村所列管39戶的建物室內裝修及景觀整頓，由文化局擔任開端，盼整體蟾蜍山文化景觀的保存維護及其它家戶，還有賴各單位共同合作及在地社群的共榮共好；另外，再利用工程完成後，將持續規畫口述歷史訪調、聚落文物資料收集展覽等眷村文化推廣活動，並與在這塊土地上生長的住戶共同保留煥民新村的文化記憶。