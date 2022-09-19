新北憂震壞塔位已巡一輪 中和納骨堂新牌位估10月啟用

新北都會區納骨塔需求高，中和納骨堂已拍板在旁建新塔，目前先在原中和納骨堂新設2886個牌位，預計10月啟用後開放申請，初步舒緩民眾需求。另外，近日地震導致東部有納骨塔櫃子倒塌，新北殯葬處表示，昨針對轄內塔位已巡過一輪沒問題，櫃位建造都符合相關防震標準。

新北市納骨市區塔位逐年趨近飽和，殯葬處規畫在八里、鶯歌興建新納骨塔，各提供5萬個塔位。本來計畫在新莊、板橋、永和增建納骨塔，卻因缺乏腹地或民眾反彈卡關。殯葬處將改在中和區納骨堂增闢塔位，滿足板橋、雙和的塔位需求。

新北市議員金瑞龍指出，中和納骨堂興建完成使用至今已逾41年，原先規畫的3萬181個櫃位及4136個牌位，現今已不敷使用，中和納骨堂擴建是勢在必行，在經與市府相關單位研商討論後，目前初步先新設2886個牌位供民眾使用，預計10月啟用後開放申請。他認為，北海岸地區塔位數規畫充足，人口密集的市區塔位卻一位難求，必須改善。

新北市長侯友宜表示，中和納骨堂已經過度飽和，該做的還是要做，中和納骨堂擴建可行性評估完成後要盡快做。民政局長柯慶忠指出，已利用中和納骨堂現有空間新設2886個牌位，並將22個骨骸櫃改為44個骨灰櫃，預計10月份啟用。

殯葬處長黃秀川指出，中和納骨堂的櫃位及牌位已幾乎用罄，必須增建新塔才能滿足需求，經評估後決定在原納骨塔旁增建新塔，預計能提供上萬櫃位及上千牌位，目前正規畫看是否透過變更土地使用達到最佳效益，來盡量滿足民眾需求，預計4年後可以蓋好。他指出，鶯歌新納骨塔地已整好，設計及建造標也已發包，八里相關招標也在努力中，兩納骨塔最快都能在115年底左右完工。