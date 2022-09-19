議員問為何激烈攻堅抓鄭南榕 侯友宜：依法執行

中央社／ 新北19日電

民進黨議員何博文質 詢新北市長侯友宜當年執行逮捕鄭南榕，為何採最激烈的攻堅方式？侯友宜表示，當時所有基層同仁都按照檢察官的指揮，依法執行。

新北市議會今天進行市政總質詢，議員何博文以當年鄭南榕事件質詢表示，依照鄭南榕的女兒鄭竹梅的說法，翻閱相關史料發現當時有3項方案，包括勸降、拖延及鎮暴手段，為何侯友宜採取最激烈的鎮暴手段？

侯友宜表示，他對別人提供的資料、相關資訊或相關講法，都給予尊重，「我們在第一線執行過程，接受上面的指示處理」，對於所有情資並不了解，尊重別人的說法。

何博文指出，鄭南榕最重要的主張是台灣獨立與百分之百的言論自由，有去偷？有去搶？有去傷害別人或拿刀拿槍去危害社會嗎？為何要採最激烈手段？

何博文還播放當年警方執法影片，侯友宜表示，當時因汽油彈造成10名警消受傷。身為第一線的公務人員，每個人都要盡全力扮演好自己的角色，當時所有基層同仁都按照檢察官的指揮依法執行。

何博文追問鄭南榕事件如果重來一次，是否還會再做一次同樣的事情？侯友宜表示，如果他是基層的公務人員，一定會按照現有的法令執行，所有的公務人員都要依法行政。

主張台灣獨立的鄭南榕1989年為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後、當年4月7日自焚身亡。

新北市長 侯友宜 鄭南榕

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