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怕地震影響交通號誌 新北年底前完成130處不斷電系統

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市交通局預計今年底前完成130處交通號誌路口裝設UPS不斷電系統，可供應3小時緊急電力。圖／新北市交通局提供
新北市交通局預計今年底前完成130處交通號誌路口裝設UPS不斷電系統，可供應3小時緊急電力。圖／新北市交通局提供

新北市府為因應突發跳電或地震引發停電導致交通號誌停擺，預計今年底前完成130處交通號誌路口裝設UPS不斷電系統，可供應3小時緊急電力，並設置遠端監控平台監控路口UPS運作狀況、剩餘電量及充放電情況，以維交通號誌不間斷運作，維護緊急救援路線交通安全及順暢。 

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，近年跳電意外頻傳，導致交通號誌失靈、公共停電議題引發關注，因為紅綠燈不亮將使交通打結，更甚至造成不必要事故；有鑑於此，交通局已規劃在重要維生道路共260處路口安裝UPS不斷電系統，並預計在明年3月前全部完成。 

交通局亦提醒用路人若遇到交通號誌因故無法運作時，應依交通安全規則第102條比照無號誌化方式通過路口，支線道車輛應停讓幹道車輛先行、轉彎車輛應讓直行車輛先行，在交通壅塞時，並應於停止線暫停、互相禮讓，交互輪流通過路口。 

交通局表示，不論開車、騎車，行經路口請減速，並停讓行人先行，共同維護路口交通安全。

UPS 停電

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