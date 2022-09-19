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U18世界盃新北穀保家商領軍奪亞軍 侯友宜越洋賀電

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
中華U18棒球代表隊今以1：5惜敗美國，無緣完成2連霸，獲本屆U18世界盃棒球賽亞軍。圖／新北教育局提供
中華U18棒球代表隊今以1：5惜敗美國，無緣完成2連霸，獲本屆U18世界盃棒球賽亞軍。圖／新北教育局提供

中華青棒代表隊於今以1：5惜敗美國，無緣完成2連霸，獲本屆U18世界盃棒球賽亞軍。U18中華青棒代表隊由新北市穀保家商總教練周宗志領軍，球員來自全台7校共20位選手，新北市長侯友宜賽後越洋賀電嘉勉，為選手們獲此佳績喝采。

侯友宜表示，最終戰對上美國地主隊，不只美國當地的臺灣僑胞與選手家長們特別趕到現場打氣；國人也在午夜跨海守著直播，為遠赴美國的球員們加油。雖然無法完成2連霸，但從第一場比賽到冠軍戰，非常精彩，也讚賞中華隊全體隊員優異表現，為台灣在國際棒球舞臺寫下漂亮一頁。

教育局表示，今年U18中華青棒代表隊由新北市穀保家商總教練周宗志領軍，球員以穀保家商為主體，結合鶯歌工商、陽明高中、平鎮高中、南英商工、北科附工、麥寮高中其他6校共20位選手，中華隊在預賽一路過關斬將，以5戰全勝、分組第一之姿晉級超級循環賽。

中華隊循環賽首場就以6：2強壓地主美國隊，第二場雖以2：3惜敗韓國，但第三場則將士用命以3：0完封荷蘭，並以循環賽第一晉級冠軍戰。冠軍戰中，中華隊2局下一度領先，比賽後半段攻勢斷電，缺乏適時一擊，被美國隊打者敲3分砲造成重傷害，中華隊追分不及，終場以1：5吞敗，無緣完成2連霸、拿下亞軍。

教育局長張明文表示，U-18世界盃棒球賽是世界級比賽，隊隊都是頂尖球隊，每一場都是高張力比賽，面對人高馬大的地主隊，選手們奮戰不懈，充分展現台灣棒球精神，未來將持續培養出更多在地選手，成為新北棒球發展的基石。

中華U18棒球代表隊今以1：5惜敗美國，無緣完成2連霸，獲本屆U18世界盃棒球賽亞軍。圖／新北教育局提供
中華U18棒球代表隊今以1：5惜敗美國，無緣完成2連霸，獲本屆U18世界盃棒球賽亞軍。圖／新北教育局提供

侯友宜 U18世青賽 穀保家商

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