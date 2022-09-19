北市要求校園統計接種率 市長將赴排名倒數校訪視

因應BA.5疫情傳播，政府鼓勵民眾完成接種提升保護力，不過議員王鴻薇接獲學校陳情北市教育局發函各校，要求統計第3劑接種率，接種率倒數的學校將由市長或教育局長到校訪視。她批評有必要公布排名比較嗎？造成校方人員的困擾，恐怕也會讓不願意接種第3劑的學生備感壓力。教育局表示，藉由訪視了解執行所遇的困難，而非強加壓力給學校。

根據北市教育局統計至9月5日止，國高中生第1劑接種率為96.8%，第2劑接種率為86.1%，第3劑接種率為58.1%；國小學生第1劑接種率為70.2%，第2劑接種率亦達43.7%；另2歲以上幼兒園學生第1劑接種率為37.6%。

王鴻薇接獲陳情，指台北市教育局竟然在近日發函各校，要求統計學生第3劑接種率，接種率末30校將由督學訪視、末15校由校長至教育局報告，甚至末3校還要由市長或教育局長到校訪視，完全將學生接種責任推到校方身上。

王鴻薇表示，學校當然是鼓勵學生能夠踴躍接種第3劑，但是最後是否接種的決定權並不在校方，而是由家長和學生自行決定。如果家長和學生不願意接種，卻把帳算到學校頭上，根本就是莫名奇妙。

王鴻薇表示，自疫情爆發以來，學童的染疫和疫苗接種狀況一直備受關注，有部分學童在染疫後產生嚴重的併發症，甚至喪命。但同時學童接種疫苗，也有可能產生嚴重的副作用，也有可能死亡。是否要接種第3劑，這對家長和學生來說都是需要深思熟慮，甚至是難以抉擇的問題。

王鴻薇質疑，可以理解北市府在推動學生接種疫苗上的努力，但各校學生的接種率有必要公布排名比較嗎？甚至還要動用到教育局長、市長到校視察，造成校方人員的困擾，恐怕也會讓不願意接種第3劑的學生備感壓力。

教育局表示，公共衛生是全民共同的責任，學校也負有示範的責任，教育局希藉由訪視了解學校執行過程中所遇到的困難，以利協助解決困難，而非強加壓力給學校。

教育局表示，因應BA.5疫情傳播，以及9月12日實施校園防疫新制，已規劃3項加強接種方案，若學校有意願接種人數達50人以上，即由衛生局媒合醫療院所入校接種；若有意願人數未達50人，將由學校與鄰近醫療院所洽談專案時段，由學校教師或家長依指定時段帶學生至院所接種；另考量2-5歲幼兒年紀較小，由衛生局媒合醫療院所安排平日夜間及周末接種時段，由家長依指定時段陪同幼童至配合院所接種。