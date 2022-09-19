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議員批新北危老都更要花391年 侯友宜：危險的優先處理

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市議員何博文、張志豪今日針對新北市危老都更質詢，指出以新北的速度要完成所有都更案需要391年。新北市長侯友宜回應，新北近年改建老屋約為過去都更總和的4倍，有危害性的也會優先處理。記者張睿廷／攝影
新北市議員何博文、張志豪今日針對新北市危老都更質詢，指出以新北的速度要完成所有都更案需要391年。新北市長侯友宜回應，新北近年改建老屋約為過去都更總和的4倍，有危害性的也會優先處理。記者張睿廷／攝影

台東強震昨日震撼全台民眾，民進黨團今日在新北市議會總質詢指出，新北30年以上老舊房屋達70萬棟，以新北現在的都更速度至少要391年才能完成，要求市府提出改善辦法。市長侯友宜回應，新北近年改建老屋約為過去都更總和的4倍，有危害性的也會優先處理，包括降低同意門檻等，加速都更。

新北市議員何博文質詢時提到，前內政部長李鴻源曾說，雙北若發生6級以上地震，會倒4000棟房子以上，若以新北現在的都更速度，把老舊房舍全部都更需要花391年，市府應提出具體可行辦法。

何博文說，最近地震太頻繁，民眾會擔心，尤其板橋人口最密集，老舊房屋最多，他們希望讓30年以上的房子都完成改建，讓民眾安心。

新北市議員張志豪則說，新北市危老都更目前受理561件、核准453件，而新北都更案報核130件，審定17件，比台北市慢上許多。另外，中和老舊房屋也很多，許多都是危老案，民間自主還是需要政府協助。

侯友宜表示，新北市老屋改建近4年已有倍增，約是以往都更案總和的4倍，市府除積極推展都市更新政策，對於30年以上老屋也提供了多元的都更途徑，像是會優先處理海砂屋等危險老屋，而多元都更在這4年核准超過600件，新北成功改建的老屋戶數則高達9000多宅。

侯友宜說，新北市針對危險的海砂屋推出防災都更2.0方案，海砂屋同意戶有9成就可啟動，並以提高容積率增加都更誘因。另外，針對主要幹道周邊老舊房屋編列預算，加速改建危老房屋，全方位改善城市面貌，落實「安居樂業」施政目標。

另外，何博文也針對危險校舍質詢，他說，其實不只民宅，老舊校舍也是一個問題，想詢問市府有多少校舍仍無改建？教育局長張明文回應，新北市府今年底將全面完成280棟校舍補強。

都更 老屋 侯友宜 新北

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