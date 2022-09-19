影／恩恩爸進議會？大螢幕上影像 直面侯友宜提要求

新北市議會總質詢第6日，民進黨團針對恩恩案續打，新北市議員張志豪放出「恩恩爸」錄製的影片，親口對新北市長侯友宜表達訴求。恩恩爸說，侯友宜也遇過喪子之痛，懂這個痛苦，要求侯友宜公布防疫派遣中心當天值班紀錄，發起行政調查給議會審查。

新北市議員何博文說，侯友宜應說明，為何在「恩恩案」關鍵的81分鐘都沒作為，到底有沒有責任？侯友宜也曾遇過喪子之痛，為什麼不能用同理心，給恩恩爸一個道歉，還在傷口上灑鹽。

侯友宜回應，中央已經開過檢討會，沒有延誤送醫，他對這件事感同身受，會不斷檢討改進，中央當時也做了調整，這個都是事實。

輪到張志豪質詢時，他先說今天剛好是事件第5個月，侯友宜一直說已經進入司法調查，局處都沒問題， 讓許多市民都有無力感，議會是人民殿堂，應讓人民發聲，他隨後便在議會大螢幕放出「恩恩爸」特別錄製給侯友宜的影片，直接面對侯友宜。

恩恩爸在影片中表示，今天是9月19號，離4月19號已經過了154天，侯友宜當初說會全力協助，至今已過了156天。「侯友宜市長，你也經歷過喪子之痛」，侯當時在事件後也要求責任與賠償，自己與侯有相同經歷，這個痛苦侯是懂的，現在自己只要求一件事，就是釐清責任。

恩恩爸說，侯友宜帶領的新北市府到目前為止完全沒有負起所有責任，「我請求你，正式開啟行政調查，扛起所有責任」， 為什麼當時消防局找不到衛生局，自己想要求衛生所、衛生局提供出勤紀錄、人員確切值班狀況並公開及提交給議會審查

恩恩爸指出，侯友宜在5月15號視察消防局的防疫派遣中心，還誇口在3月中就已經成立，他想問3月中就已經成立的話，為何4月14號，恩恩還是發等了救護車81分鐘，為什麼周刊爆料影音過程中可以發現施姓護理師怕挨罵，不敢派車，他請求新北市府公布防疫派遣中心當天的值班紀錄給議會確認。

恩恩爸表示，希望在場所有議員想想，若你們家人等了81分鐘救護車，事到如今仍完全沒有真相調查，你們會不生氣嗎？難道新北市府不用公布真相，只會一昧護航，這是為民喉舌嗎？千萬不要低估選民的智慧，大家眼睛都在看你們，他要求新北市府發起行政調查，並提交調查報告給議會審查。

影片結束後，張志豪繼續質詢，侯友宜沒有太多時間回答影片，僅表示，現在已進入司法程序，中央、司法單位要的資料都已經給了，市府也有提供中央獲得的資料給恩恩爸。