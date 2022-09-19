預防颱風侵擾引發水災 中原抽水站蓄水試抽確保功能

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
抽水站人員啟動機組抽水，盼藉由例行維護工作，讓抽水站能正常發揮防汛功能。圖／新北水利局提供
抽水站人員啟動機組抽水，盼藉由例行維護工作，讓抽水站能正常發揮防汛功能。圖／新北水利局提供

台灣近期接續受颱風影響，目前南瑪都颱風雖在日本，但外圍水氣也影響台灣，新北水利局表示，今晚8時起開始中原抽水站蓄水試抽作業，預計明日中午前完成，盼藉由例行維護工作，讓抽水站能正常發揮防汛功能。

水利局說明，中原抽水站共有6台抽水機組，每秒可抽排24立方公尺之抽水量，今晚8時起開始蓄水試抽作業，為抽水站例行維護管理工作，主要測試抽水機實際抽水功能，預計於明日中午前完成。

水利局指出，汛期間（5月至11月）各站每月辦理1次，非汛期間（12月至隔年4月30日）各站每2個月辦理1次，試抽期間抽水站人員持續密切注意水位變化，隨時應變。

水利局表示，中原抽水站平時無風無雨狀態時，抽水站人員可利用堤防內外的水位高低差，開啟重力水門，讓市區下水道內水，藉由重力排放方式排放於河川內，中原溝就靠著水流持續流動，而減少異味問題。

當抽水站前池水位達到警戒水位時，抽水站人員就先發動機組進行溫機作業，到達起抽水位時，抽水站人員就啟動機組抽水，將市區水排放至堤外，全力保障市民生命財產的安全。

試抽期間不影響防洪操作，並派員監看中原溝及堤外抽排水情形，以降低對中原溝水質之影響，如有造成異味或觀感不佳，敬請民眾多多包涵。

水利局長宋德仁表示，抽水站要能正常發揮防汛功能，除平時落實機組檢查及維護保養外，定期辦理蓄水試抽作業，確有其必要性，在試抽時提前發現問題並即早處理，讓抽水站人員在颱風或豪大雨來臨前，增加各種災害的應變能力。

中原抽水站值班人員監看水情系統，確認中原溝及堤外抽排水情形。圖／新北水利局提供
中原抽水站值班人員監看水情系統，確認中原溝及堤外抽排水情形。圖／新北水利局提供

水利局 颱風

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