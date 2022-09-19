預防颱風侵擾引發水災 中原抽水站蓄水試抽確保功能

台灣近期接續受颱風影響，目前南瑪都颱風雖在日本，但外圍水氣也影響台灣，新北水利局表示，今晚8時起開始中原抽水站蓄水試抽作業，預計明日中午前完成，盼藉由例行維護工作，讓抽水站能正常發揮防汛功能。

水利局說明，中原抽水站共有6台抽水機組，每秒可抽排24立方公尺之抽水量，今晚8時起開始蓄水試抽作業，為抽水站例行維護管理工作，主要測試抽水機實際抽水功能，預計於明日中午前完成。

水利局指出，汛期間（5月至11月）各站每月辦理1次，非汛期間（12月至隔年4月30日）各站每2個月辦理1次，試抽期間抽水站人員持續密切注意水位變化，隨時應變。

水利局表示，中原抽水站平時無風無雨狀態時，抽水站人員可利用堤防內外的水位高低差，開啟重力水門，讓市區下水道內水，藉由重力排放方式排放於河川內，中原溝就靠著水流持續流動，而減少異味問題。

當抽水站前池水位達到警戒水位時，抽水站人員就先發動機組進行溫機作業，到達起抽水位時，抽水站人員就啟動機組抽水，將市區水排放至堤外，全力保障市民生命財產的安全。

試抽期間不影響防洪操作，並派員監看中原溝及堤外抽排水情形，以降低對中原溝水質之影響，如有造成異味或觀感不佳，敬請民眾多多包涵。