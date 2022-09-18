新北獸醫視訊看診、宅配送藥 隔離在家毛孩生病也不怕

今年4月中旬疫情本土疫情爆發， 新北市啟動居家照護計畫，動保處也針對居家照護者飼養的寵物，制定照護指引，讓共居寵物採用線上看診，並以郵寄、宅配等方式送達藥物。為感謝獸醫師對居護者的服務，新北副市長劉和然今出席新北市獸醫師學術研討會，贈送舒緩壓力「放鬆包」，感謝獸醫師們的辛勞。

新北市推動讓居家照護者共居寵物採用線上看診，由獸醫師視訊了解寵物情況，並給予飼主診斷開立處方，並以郵寄、宅配等方式送達藥物，以減少獸醫從業人員接觸風險。若需至動物醫院做進一步檢查及治療，無親友接送的飼主也可聯繫寵物友善計程車，協助載運寵物至動物醫院就診。

承大動物醫院獸醫師馬祥勝說，疫情期間曾碰到飼主因確診居家隔離，家中橘貓眼睛紅腫且眼分泌物增加，向動物醫院求助，在飼主無法到現場的情況下，他透過視訊看診並限時快遞寄送眼藥水，才及時避免貓咪眼睛進一步惡化最後順利痊癒。一開始因為還不熟悉視訊看診的流程有些慌張，幸好動保處人員及時提供諮詢服務，最後才能順利完成診療，讓動物得到妥善醫療照護。

新北市獸醫師公會理事長簡子寧表示，新冠肺炎疫情高峰期間，許多飼主都因為居家照護期間無法帶寵物來看診著急打電話求助，但透過「COVID-19居家照護者居家寵物照護指引」，許多輕症像是皮膚疾病或其他慢性疾病的定期回診拿藥等，透過線上看診、宅配拿藥等就可以即時解決寵物醫療需求。